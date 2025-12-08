Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EFICIENCIA

A Laracha aforra un 56,7% en seis edificios municipais grazas á enerxía solar

O Concello avanza cara un modelo municipal máis respectuoso

Os paneis fotovoltaicos foron instalados na cuberta do polideportivo.

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha instalou un sistema de produción de enerxía fotovoltaica que permitirá abastecer seis edificios municipais mediante a modalidade de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes.

O proxecto consistiu na colocación de paneis solares cunha potencia de 99 kW na cuberta do pavillón municipal, emprazamento seleccionado por ser o máis axeitado en termos de orientación, pendente e impacto visual reducido.

Ofrecerá subministro eléctrico á Casa do Concello, Edificio Interxeracional, Edificio Administrativo, biblioteca da Laracha, escola infantil A Galiña Azul e Casa da Cultura.

Segundo os estudos realizados, este equipamento permitirá alcanzar un autoconsumo do 56,7 %, reducindo a máis da metade as emisións de CO₂ e o gasto eléctrico.

«Trátase dun avance significativo cara a un modelo municipal máis respectuoso co medio ambiente e cun uso responsable dos recursos públicos», subliñan dende o goberno local.

O investimento ascendeu a 119.500 euros, cofinanciados entre o Concello e o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) a través das axudas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Europeo. A achega do Inega foi de 86.625 euros, e o resto do investimento foi asumido con fondos municipais.

