EFICIENCIA
A Laracha aforra un 56,7% en seis edificios municipais grazas á enerxía solar
O Concello avanza cara un modelo municipal máis respectuoso
O Concello da Laracha instalou un sistema de produción de enerxía fotovoltaica que permitirá abastecer seis edificios municipais mediante a modalidade de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes.
O proxecto consistiu na colocación de paneis solares cunha potencia de 99 kW na cuberta do pavillón municipal, emprazamento seleccionado por ser o máis axeitado en termos de orientación, pendente e impacto visual reducido.
Ofrecerá subministro eléctrico á Casa do Concello, Edificio Interxeracional, Edificio Administrativo, biblioteca da Laracha, escola infantil A Galiña Azul e Casa da Cultura.
Segundo os estudos realizados, este equipamento permitirá alcanzar un autoconsumo do 56,7 %, reducindo a máis da metade as emisións de CO₂ e o gasto eléctrico.
«Trátase dun avance significativo cara a un modelo municipal máis respectuoso co medio ambiente e cun uso responsable dos recursos públicos», subliñan dende o goberno local.
O investimento ascendeu a 119.500 euros, cofinanciados entre o Concello e o Instituto Enerxético de Galicia (Inega) a través das axudas do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Europeo. A achega do Inega foi de 86.625 euros, e o resto do investimento foi asumido con fondos municipais.
