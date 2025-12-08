POLÍTICA
O PP pregunta na Deputación polo convenio do polideportivo de Muxía
Asegura que en 2023 comprometeu un investimento de 300.000 €
O Partido Popular formulará no próximo pleno da Deputación da Coruña unha pregunta sobre o convenio comprometido en 2023 para a reforma do pavillón municipal de Muxía, cun investimento de 300.000 euros.
A portavoz do PP, Sandra Vilela, asegura que o goberno municipal "leva reiteradas solicitudes de reunión sen resposta", algo que considera "inadmisible e impropio dunha administración que debería estar ao servizo de todos os concellos".
Pregúntase ademais se "cambiaron as necesidades dos muxiáns só porque cambiou a cor política do goberno local?". A este respecto, sinala que "cando gobernaba o PSOE a Deputación consideraba prioritaria esta obra, e agora con outro executivo democraticamente constituído parece desaparecer ese interese".
Por outra banda, Sandra Vilela lamenta "a falta de respecto institucional" do presidente da Deputación da Coruña, tras unha visita ao Parador "sen comunicar nin avisar ao goberno municipal". Cualifica esta situación como "un comportamento impropio dunha institución pública".
