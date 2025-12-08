Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O proxecto Amacee promociona o Camiño de Santiago na rede e no mercado ceense

A iniciativa complementa a renovación da praza de abastos

Pedro Blanco e Margot Lamela, dereita, cunha das praceiras de Cee.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, acompañado da alcaldesa, Margot Lamela, supervisou a reactivación do renovado mercado municipal de Cee, que contou cun investimento de 1.057.979,36 euros do Ministerio de Industria e Turismo.

«A través destes fondos garantimos que os veciños e veciñas conten cun novo espazo no centro da vila que conxuga gastronomía, artesanía e cultura. Deste xeito somos capaces de apostar a un tempo pola dinamización comercial e turística do municipio», apuntou Pedro Blanco.

Isto evidenciase con proxectos complementarios como Amacee, beneficiario tamén da axuda do Goberno, que inclúe a creación dunha plataforma web e unha app, un espazo gastronómico, zonas de exposicións e de artesanía e tamén unha zona de descanso e de promoción do Camiño de Santiago, ademais de campañas de promoción do comercio local.

O delegado felicitou á rexedora pola súa dilixencia á hora de obter estes fondos do Plan de Recuperación que «melloran a vida dos veciños e veciñas, dando resposta ás súas demandas e representando un revulsivo para o comercio de proximidade e para a economía do concello de Cee e de toda a comarca».

Blanco subliñou que o impulso do Goberno de España chega a cada unha das vilas de Galicia. Así, engadiu, «o alcance do Plan de Recuperación na Comunidade ascende a máis de 4.200 M€, dos cales 425 foron para entidades locais».

