Trasladada al Clínico una mujer con la mano atrapada en una máquina de hacer chorizos en Silleda

El 112 Galicia tuvo constancia, a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de que una mujer había quedado con una mano atrapada en una máquina para hacer chorizos. Ocurrió pocos minutos después de las 16.30 horas en una vivienda de Reboredo, en Taboada (Silleda).

De inmediato, se solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bombeiros do Deza, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Silleda.

Los bomberos cortaron cuidadosamente parte de la máquina en el lugar de los hechos, pero, debido a la naturaleza del accidente, confirmaron que las tareas de liberación tendrían que completarse una vez en el Hospital Clínico de Santiago. Por este motivo, desde el 112 Galicia se informó también a los Bombeiros de Santiago.