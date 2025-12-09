El alcalde José Crespo defiende que Lalín siga dependiendo del Imelga santiagués

El Gobierno de Lalín, que preside el popular José Crespo, ha mostrado su malestar ante el posible cambio de adscripción al Imelga de Pontevedra. Por ello, defienden que Lalín debe seguir dependiendo del Instituto de Medicina Legal de Galicia de Santiago de Compostela.

Crespo afirma que después de "tanto esforzo para integrar a Lalín na área sanitaria de Santiago", no tiene ningún sentido "que agora nos obriguen a depender de Pontevedra no tocante ao Instituto de Medicina Legal de Galicia". Por ello, anuncia que la postura del Gobierno Municipal será rotundamente contraria si llegase a producirse este cambio. Y para ello, enumera al menos dos motivaciones de calado, "obxectivas e claras".

La primera sería "por coherencia sanitaria", ya que Lalín pertenece al área sanitaria de Santiago. La vinculación con el Imelga debe mantener la misma lógica. Y la segunda aludiría a criterios de "proximidade e eficiencia", ya que Lalín está a tan solo 45 km de Santiago, mientras que la distancia a Pontevedra es casi el doble. "Aforro de tempo e recursos para os veciños", termina Crespo.