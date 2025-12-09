Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde José Crespo defiende que Lalín siga dependiendo del Imelga santiagués

Recuerda que su municipio pertenece al Área Sanitaria de Santiago

Remarca que la distancia con Pontevedra sería el doble que la actual

Una sede que albergó el Imelga en la capital de Galicia, Santiago de Compostela

Marcos Manteiga Outeiro

Lalín

El Gobierno de Lalín, que preside el popular José Crespo, ha mostrado su malestar ante el posible cambio de adscripción al Imelga de Pontevedra. Por ello, defienden que Lalín debe seguir dependiendo del Instituto de Medicina Legal de Galicia de Santiago de Compostela.

Crespo afirma que después de "tanto esforzo para integrar a Lalín na área sanitaria de Santiago", no tiene ningún sentido "que agora nos obriguen a depender de Pontevedra no tocante ao Instituto de Medicina Legal de Galicia". Por ello, anuncia que la postura del Gobierno Municipal será rotundamente contraria si llegase a producirse este cambio. Y para ello, enumera al menos dos motivaciones de calado, "obxectivas e claras".

La primera sería "por coherencia sanitaria", ya que Lalín pertenece al área sanitaria de Santiago. La vinculación con el Imelga debe mantener la misma lógica. Y la segunda aludiría a criterios de "proximidade e eficiencia", ya que Lalín está a tan solo 45 km de Santiago, mientras que la distancia a Pontevedra es casi el doble.  "Aforro de tempo e recursos para os veciños", termina Crespo.

