El alcalde José Crespo defiende que Lalín siga dependiendo del Imelga santiagués
Recuerda que su municipio pertenece al Área Sanitaria de Santiago
Remarca que la distancia con Pontevedra sería el doble que la actual
El Gobierno de Lalín, que preside el popular José Crespo, ha mostrado su malestar ante el posible cambio de adscripción al Imelga de Pontevedra. Por ello, defienden que Lalín debe seguir dependiendo del Instituto de Medicina Legal de Galicia de Santiago de Compostela.
Crespo afirma que después de "tanto esforzo para integrar a Lalín na área sanitaria de Santiago", no tiene ningún sentido "que agora nos obriguen a depender de Pontevedra no tocante ao Instituto de Medicina Legal de Galicia". Por ello, anuncia que la postura del Gobierno Municipal será rotundamente contraria si llegase a producirse este cambio. Y para ello, enumera al menos dos motivaciones de calado, "obxectivas e claras".
La primera sería "por coherencia sanitaria", ya que Lalín pertenece al área sanitaria de Santiago. La vinculación con el Imelga debe mantener la misma lógica. Y la segunda aludiría a criterios de "proximidade e eficiencia", ya que Lalín está a tan solo 45 km de Santiago, mientras que la distancia a Pontevedra es casi el doble. "Aforro de tempo e recursos para os veciños", termina Crespo.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo
- Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia