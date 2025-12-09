Ames rozó los ochocientos contratos menores el año pasado: un 9,6% más que en 2023

El Ayuntamiento de Ames formalizó en 2024 un total de 775 contratos menores por importe de 2.588.561 euros. La cifra de esta modalidad de contratación –pendientes de los datos 2025, aún sin publicar–, supone un aumento del 9,6 por ciento con respecto a los de 2023, cuando sumaron 707.

En cuanto a las empresas y autónomos adjudicatarios, no se observa que haya alguno que despunte por la cantidad de licitaciones lograda, pero sí que constan varias a beneficio de Ramón José Cordido, Miguel Ángel Mosqueira, Francisco José Perol, Autocares Rías Baixas, Fotoegráfico o Metricav, entre otras.

Los contratos menores son aquellos con valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de la modalidad de obras, o 15.000 euros, cuando se trate de los orientados al suministro o de servicios. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga pero, no obstante, los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras pueden extenderse hasta una treintena de meses, con las particularidades establecidas en el art. 29.7 de la LCSP.

Particularidades

Entre sus particularidades, que han valido las críticas de las oposiciones en la mayoría de los municipios, figura que non han de pasar por pleno previamente, y que el único requisito (también salvable en caso de no ser factible), es que se requiere aunar al menos 3 ofertas en el caso de la suministración de servicios por más de 6.000 euros y en los de obras que rebasen los 9.000 € (más una memoria valorada si superan los 12.000 €).

Asimismo, el artículo 118.2 LCSP dispone que la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto, con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado 118.1 LCSP.

Prohibición de fraccionar

En consecuencia, el expediente deberá abarcar la totalidad del objeto del contrato, sin que la celebración de contratos menores pueda suponer, en ningún caso, infracción de la prohibición de fraccionamiento indebido del objeto contractual, con el fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que deberían emplearse de no producirse el fraccionamiento.

Los interesados en recabar más datos pueden hacerlo en el apartado Transpararencia, de ames.gal.

Objetivos variopintos

El objeto de los contratos menores en Ames durante 2024 fue de lo más variopinto, y además de algunos clásicos, como la organización de actos festivos y cabalgatas, destacaron el dirigido a la instalación de una placa solar en la parada de taxis, el de adquisición de adaptadores USB, otro para organizar una salida de rafting en el Ulla, talleres de batucada, poda de árboles en Travesía do Porto o la realización de un plan de igualdade, por casi 12.000 euros.

También llaman la atención el suministro de un cóctel de presentación en de la Axenda Urbana de Ames, o el catering para el campamento urbano de la Aula da Natureza municipal.

En otros casos, su objeto viene determinado por la necesidad de actuar con la máxima premura, como puede ser la suministración de un vehículo de alquiler, reposición del alumbrado fundido en el aparcamiento de la Policía Local, adquisición de espejos antivándalos, instalación de un punto de luz en Raíces, señalización en la carretera de Lombao a A Ameixenda, reparaciones en instalaciones deportivas varias, reparación de la marquesina de Aldea Nova, tala en el paseo fluvial o la reforma de las instalaciones de gas en la Cociña Maía y también en la de Milladoiro.