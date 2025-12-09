TEMPORAL
Caídas de árboles sobre carreteras y cortes de luz en Costa da Morte
En Corcubión y Muxía fue preciso retirar pinos en varias carreteras
Las fuertes rachas de viento que azotaron Costa da Morte esta madrugada provocaron la caída de numerosos árboles sobre carreteras. En Corcubión, un pino de grandes dimensiones, cayó sobre la vía CP 2801, en el lugar de Redonda, lo que obligó a cortar el tráfico rodado durante un par de horas.
El árbol derrubó además parte de un muro de piedra que cerraba la finca donde se encontraba el árbol. Voluntarios de Protección Civil ya procedieron a retiral el árbol.
Además, en Muxía, voluntarios de Protección Civil y la Policía Local tuvieron que realizar diversas intervenciones para retirar árboles caídos sobre carreteras en Vilarmide, Senande, Leis y Morquintián. Además, según informó la Policía Local, fue preciso actuar también varias vías para reconducir el agua que invadía el firme debido al arrastre de lodos y piedras.
En Carnota, la caída de un árbol sobre una línea eléctrica dejó sin suministro a la capital carnotana durante varias horas.
