EDUCACIÓN
Costa da Morte sae á rúa para esixir máis profesores e coidadores nas aulas
As ANPAS din que «non se atendeu ningunha demanda»
Nais, pais, veciños e representantes políticos saíron este luns ás rúas de Cee para demandar á Consellería de Educación que se atendan as demandas das familias para que os centros educativos de Costa da Morte dispoñan dos profesores especialistas (en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe) e coidadores que veñen solicitando dende principios de curso.
Os participantes corearon lemas como Máis dereitos, menos recortes!, Xunta, escoita, as familias seguen na loita! ou Sen profesorado non hai educación nin inclusión!.
«Ninguha das demandas foi atendida», afirmou Maika Cacheiro, presidenta da Federación de ANPAS Coruña-Costa da Morte, entidade organizadora da protesta. As principais demandas proceden do IES Agra de Raíces e o CEIPVila de Cee, e dos centros muxiáns IES Ramón Camaño, CEIP Os Muíños e CEIP Vilarmide, «pero tamén teñen carencias de profesorado en Camariñas e Fisterra», engadiu.
Aínda que a protesta de Cee se centrou nas deficiencias na Costa da Morte, «este é un problema que afecta a toda Galicia», afirmou a presidenta da federación.
Por iso, ao acto sumáronse representantes da Federación de ANPAS de Galicia e de Lugo.
Na concentración tamén participaron representantes do BNG, entre eles o deputado Óscar Insua e o responsable comarcal Xurxo Rodríguez, e tamén do PSOE, que estivo representado pola alcaldesa de Cee, Margot Lamela, e o deputado autonómico Aitor Bouza.
- Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
- Pesar por la muerte de Ramón Martínez-Rumbo, exdirector de Neurocirugía del CHUS y pionero en cirugía del Párkinson
- Crónica Social Compostelana | Concierto solidario para restaurar la Igrexa da Nosa Señora da Mercé de Conxo
- Investigan ayudas a clubes de Noia en el mandato de Santiago Freire
- La fábrica de IA de Santiago es la tercera mejor valorada de las 19 concedidas en Europa
- ¿Qué supermercados abren este puente de la Constitución en Santiago?
- Tres alcaldes del área de Santiago, entre los diez mejor pagados de Galicia
- El dieciocho: el nuevo espacio gastronómico de Área Central que ostentará la pizzería más premiada de Galicia