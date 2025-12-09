Objetivo compostaje: más medios para O Pino, A Baña y Boqueixón

Municipios del entorno compostelano se suman al reciclaje, y si Boqueixón destaca que ya funcionan sus dos centros para tal fin, A Baña acaba de abrir otros tantos en su capital municipal (tras el dispensario y en el CPI), y O Pino distribuyó 20 composteros más y otros tantos cubos marrones bajo el auspicio de Sogama.

Así, el Concello de Boqueixón puso en servicio sus dos primeras áreas de composteros comunitarios del municipio, emplazados en las parroquias de O Forte (junto al CPI Antonio Orza Couto) y Codeso (al lado de la residencia de mayores) por 25.000 euros.

O alcalde Ovidio Rodeiro explica que «trátase dun paso máis adiante na nosa campaña de promoción da compostaxe doméstica na que levamos repartido case un milleiros de composteiros entre a veciñanza. A nosa intención é minimizar a xeración de residuos e concienciar á xente da importancia da reciclaxe e dos seus beneficios a nivel ambiental, social e mesmo económico, pois poden transformar os seus refugallos orgánicos nun compost de calidade», indicaba.

Por su parte, el Concello de O Pino se adhirió al programa de compostaje doméstico que Sogama lidera en Galicia y cuyo objetivo es promover la autogestión de la materia orgánica para obtener, a partir de la misma, un abono natural de alta calidad para ser aplicado en tierras agrícolas y jardines. Se quiere recuperar una práctica tradicional en el medio rural gallego, como es la separación de los restos orgánicos para alimento de animales domésticos o elaboración de compost. Por ello, se repartieron una veintena de compostadores y otros tantos cubos marrones entre otras tantas familias.

Por último, el Ayuntamiento de Baña intensifica su campaña de sensibilización en materia de reciclaje y compostaje mediante la difusión de un video informativo en el que el alcalde, José Antonio Pereira, expone los avances que se están desarrollando y el compromiso de la administración local con la protección ambiental. En el material audiovisual se describen los distintos contenedores de reciclaje disponibles y las islas instaladas en el territorio municipal. El regidor recuerda el uso de cada uno de ellos, y destaca la puesta en marcha de la nueva isla de reciclaje en San Vicenzo, que amplía los puntos de recogida selectiva.