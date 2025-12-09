Obradoiros culinarios, música, cuentacuentos y magia: A Laracha da la bienvenida a la Navidad

Cuando el calendario llega a diciembre y la Navidad está a la vuelta de la esquina, en municipios como A Laracha se respira ese espíritu festivo tan especial gracias a las diversas actividades que ofrecen a sus vecinos, entre las que incluyen múltiples propuestas culturales, infantiles y familiares que se desarrollará hasta los primeros días de enero.

Las celebraciones comenzarán el viernes 12 de diciembre con el tradicional encendido de las luces de Navidad, que tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en las plazas Les Sables d’Olonne y O Recreo, dando así el pistoletazo de salida al ambiente festivo en la localidad.

Entre las propuestas más destacadas figura el Obradoiro de Cocina de Navidad Panettones con Maxia, dirigido a niños y niñas empadronados en el municipio. Las sesiones se celebrarán los días 22 y 29 de este mes, en horario de mañana y tarde según la franja educativa, y requieren inscripción previa a través de un formulario disponible en alaracha.gal o en la Casa da Cultura.

La programación infantil continuará el 23 de diciembre con el espectáculo Peque Disco Moc Moc de MeRe Clown en el Centro Sociocultural de Paiosaco. Además, ese mismo día Papá Noel visitará la praza O Recreo, donde recibirá a los más pequeños de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:30 horas.

Ya el 26 de diciembre llegará el turno de Os Contos do Lobicán de Redrum Teatro en la Casa da Cultura, mientras que el 30 de diciembre la música tomará protagonismo con Melodías en Familia de The Music Patrol en el Centro Sociocomunitario de Caión.

Otro de los platos fuertes es el Concurso de Panxoliñas, que se celebrará el 20 de diciembre en la Casa da Cultura. Habrá también diversas citas culturales como la gala de magia Abraio de Dani García el 2 de enero, o el contacuentos para bebés Cu-cú Tas-tás de la Asociación Barriga Verde, previsto para el 3 de enero en el bajo de la Biblioteca da Laracha.

Patinaje sobre hielo

Para la juventud de 12 a 18 años, el Ayuntamiento organiza una salida de patinaje sobre hielo el 29 de diciembre, con partida desde la Praza Les Sables d’Olonne en horario de mañana. La actividad también requiere inscripción previa y está dirigida exclusivamente a jóvenes empadronados.

Como broche final, los días 4 y 5 de enero tendrá lugar la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá las trece parroquias del municipio.