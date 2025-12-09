Oroso carga contra los cambios de criterio de la Diputación en la avenida da Grabanxa
En mayo de 2004 recibieron informe favorable del ente coruñés
El pasado mes de octubre, sin embargo, llegó una nueva pauta
El regidor orosano, el popular Alex Doval, acusa a la oposición socialista no solo de «non facer absolutamente nada por Oroso», ni de traer ninguna inversión de la Diputación más allá de lo legalmente previsto, al tiempo que lamenta las «trabas» puestas al proyecto reformulado para remodelar la avenida da Grabanxa.
Así, recuerda que en mayo de 2024 recibieron informe favorable de la Diputación coruñesa para la obra en la citada avenida, pero a día de hoy «o único que fixeron dende o ente provincial é mandar requirimentos, solicitar modificados e en definitiva enredar». Por ello, se declara «enfadado», dirigiendo sus dardos hacia el edil y diputado provincial Antonio Leira, «porque me parece unha tomadura de pelo para min e para os veciños, pero como somos un goberno responsable faremos o reformulado do proxecto tal e como nos obrigan».
Y sin embargo, en octubre llegó «un novo cambio de criterio».
