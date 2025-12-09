Raquel Campos Pico gana por segunda vez el premio de periodismo Reimóndez Portela de A Estrada

La periodista Raquel Campos Pico acaba de hacerse con el galardón Reimóndez Portela de A Estrada por segunda vez. El jurado eligió este mediodía la pieza 'Non estamos ben en internet!' como la ganadora entre las 21 candidatas que concurrieron al certamen que lleva el nombre del médico y humanista de San Miguel de Castro. En esta edición, este prestigioso premio periodístico cumple tres décadas de historia, y ofrece un galardón de mil euros.

Lois Docampo Míguez, David Cofán Mazás, Ana Cela Neira, Yuri Carrazoni Mier, Juan Andrés Fernández Castro y María Victoria Reimóndez Sanmartín conformaron el jurado. Una vez leídos los originales presentados y tras llevar a cabo distintas selecciones y contraste de opiniones previas a la reunión de hoy, acordaron por mayoría conceder el XXX Premio Periodístico Manuel Reimóndez Portela al citado artículo, un reportaje en profundidad que aborda el impacto que tiene la hiperconexión del mundo actual en la salud mental y en el bienestar emocional, además de reflejarla como un nuevo elemento de presión en el entorno laboral.

Reunión del jurado del premio de periodismo Reimóndez Portela en A Estrada / Concello

El fallo del jurado recoge que 'Non estamos ben en internet!' afronta temas de plena actualidad ofreciendo enfoques diferentes, haciendo uso de fuentes “coas que resulta fácil a identificación, á par doutras máis profesionais que poden afondar na cuestión que se analiza sen ser superficial”. “Ofrece unha lectura amena que conecta co lector dende o primeiro parágrafo, introducindo o paradoxo de que na era da información o principal perigo é a desinformación, reivindicando como antídoto un xornalismo lento e reflexivo”.

Conocida la decisión, la concejala estradense de Cultura, Lucía Seoane, se puso en contacto con la ganadora. Ella misma fue la encargada de recordar que esta es la segunda vez que uno de sus trabajos resulta distinguido con el Premio Manuel Reimóndez Portela, galardón que obtuvo en 2016. En aquel momento, la pieza ganadora fue un trabajo titulado Descubriendo a la olvidada 'Marquesa Roja'.

Graduada en Ciencias de la Información en el año 2007, Raquel C. Pico no dejó de ejercer el periodismo, decantándose por los medios digitales. Tras pasar por distintas redacciones, desde hace una década trabaja como freelance. Natural de Santiago, vive y trabaja entre Compostela y la ciudad olívica. Señala que viene presentándose en distintas convocatorias a este premio y confiesa que, en el “pecado” de la hiperconexión, ella misma está “en ambos lados”. La pieza ofrece también esta doble perspectiva, entre la necesidad laboral y personal de vivir conectados y el hecho de que la desconexión y la posibilidad de apagar el móvil esté próximo a convertirse en un privilegio de clase.