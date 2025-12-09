Venden en cuatro horas 320 entradas para recibir el año en el pabellón de Bertamiráns
Por 25 euros podrán disfrutar de la celebración, dos consumiciones, guardarropa y servicio de bus
Además de las paradas prefijadas, se plantea habilitar una segunda línea de autocares bajo demanda
El Ayuntamiento de Ames acaba de abrir el plazo para adquirir las entradas de la Fiesta de Fin de Año. Y en apenas 4 horas ya se habían vendido 320 billetes, que están disponibles exclusivamente en formato digital a través del enlace oficial. Podrán adquirirse hasta el 28 de diciembre con un precio anticipado de 25 euros más 0,65 € de gastos de gestión.
La entrada incluye el acceso a la fiesta, que tendrá lugar de 1.00 a 8.00 de la mañana en el pabellón de la capital municipal, además de dos consumiciones, servicio de guardarropa y acceso al servicio especial de autobús habilitado por el Ayuntamiento para facilitar los desplazamientos de la vecindad.
La organización contará con una línea fija de autobús, que saldrá a la 1.00 h y realizará las siguientes paradas: nuevo centro de salud de Milladoiro; farmacia de Bugallido; parada de As Cortes, en Ortoño-Agro do Muíño; rúa alcalde Lorenzo de Bertamiráns, junto al consistorio y urbanización As Mimosas.
El regreso se iniciará a las 4.00 h., con servicios cada hora desde el pabellón de Bertamiráns, a las 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 y 8.00 horas.
Además, y para adaptarse a las necesidades de los vecinos, el Ayuntamiento valora habilitar una segunda línea bajo demanda (enviar las propuestas a gabinete@ames.gal). Hay que recordar que la Xuntanza de Empresarios de Ames pondrá en marcha una campaña específica para animar a las personas asistentes a la fiesta, y a todo vecino, a disfrutar del chocolate con churros en los bares y cafeterías de Bertamiráns el 1 de enero de mañana.
