La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames

El Consello da Xunta aprobó impulsar la construcción de cinco inmuebles de viviendas de promoción pública en suelo cedido por el Concello de Ames, en Galdrachán (entre el IES do Milladoiro y el futuro colegio). Además, se plantean 78 viviendas más (hasta alcanzar las 218) en la rúa Agriños, cerca de las piscinas.

Así, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas informó de la próxima licitación, por el procedimiento de concurso, para la redacción de los proyectos y dirección de obra para construir estos nuevos edificios en las parcelas AR3, AR4, AR5, AR6 y AR8 en Galdrachán, que alcanzan una superficie de 4.427 metros cuadrados, y que son cedidas gratuitamente por el Concello.

A través de este concurso de ideas, la Xunta tratará de seleccionar las mejores propuestas de anteproyecto para la construcción de estos cinco edificios de viviendas de promoción pública.

El concurso se desarrollará en dos fases. Una primera pública, abierta, anónima, a nivel de ideas —de forma sencilla e inicial—, en la que se seleccionarán seis propuestas y a cuyos autores se cursará invitación para participar en la segunda fase. En esta segunda fase se tratarán de desarrollar esas ideas propuestas como anteproyecto, entre las cuales se elegirán las propuestas ganadoras.

La inversión que destinará la Xunta a la redacción del proyecto y a la dirección de las obras será de algo más de 1,4 millones. Así, se concederán tres premios, dotados con 5.000 euros iniciales a los que se añade la adjudicación de la redacción de proyectos y dirección de las obras de construcción de las viviendas, y tres accésits, de 5.000 euros cada uno.

Criterios de adjudicación

Para la adjudicación de este concurso se tendrán en cuenta la ordenación, calidad arquitectónica, aspectos constructivos, de integración en el entorno, capacidad de inclusión, funcionalidad, perspectiva de género, facilidad de mantenimiento, eficiencia energética, innovación y viabilidad económica.

El ganador del primer premio llevará a cabo la redacción de los proyectos básico y de ejecución y la dirección de obra de los edificios a ejecutar en las parcelas AR3 y AR6. El segundo premiado acometerá los mismos procesos, además de la dirección de obra, en los inmuebles de las parcelas AR4 y AR5; correspondiendo al tercer premio el contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obra del edificio en la parcela AR8.

Además de estas iniciativas, en el marco del convenio firmado este año entre la Xunta y el Concello de Ames, el Gobierno gallego tiene ya en fase de propuesta de adjudicación la redacción del proyecto y dirección de obra para la construcción de 78 viviendas de promoción pública en la parcela 1 (S-15) de la rúa Agriños, por 496.000 euros y la empresa propuesta es la UTE 78 VPP S-15 Agriños-Ames.

Para Blas García, este acuerdo «demostra que a colaboración leal entre administracións é esencial para avanzar no benestar da veciñanza», calificando de «histórica» la inversión en Milladoiro, y apostando por continuar trajabando «con determinación» en políticas de vivienda «para facilitar o acceso e conter os prezos».