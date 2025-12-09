PROXECTO
Zas abre camiño ao Parque Científico e Tecnolóxico
Investigación, innovación e emprendemento serán os eixos
O Concello de Zas segue dando pasos para crear o Parque Científico e Tecnolóxico, o primeiro impulsado integramente por un concello na provincia da Coruña e o primeiro de carácter municipal en Galicia. Xa foi adxudicada a redacción do Plan Parcial á empresa Alfonso Botana S. L., cun investimento de 100.000 € e un prazo máximo de execución de 12 meses, sen incluír os prazos sectoriais.
O alcalde, Manuel Muíño, recibiu este martes ao director de I+D+i de Emalcsa, Ricardo Vázquez; ao director xerente da Fundación Universidade da Coruña, Juan José Gómez; e ao director adxunto da mesma entidade, Braulio Pérez, e anunciou que «xa existen contactos con empresas interesadas en instalarse no novo parque, procedentes dos sectores eólico, agrogandeiro e tecnolóxico».
Estes primeiros pasos, engadiu o rexedor, «son fundamentais para definir un parque útil, adaptado ás necesidades reais do tecido produtivo». Considera que a iniciativa situará ao municipio zaenses "como referente de innovación no norte da comunidade, ao non existir unha infraestrutura similar en toda a provincia".
Ricardo Vázquez destacou que «o proxecto ofrece un contorno moi interesante para desenvolver novas liñas de I+D en sistemas de abastecemento e tecnoloxías transversais».
Pola súa banda, Juan José Gómez, da UDC, subliñou que se trata dunha «iniciativa pioneira, con pasos firmes e un avance notable que pronto dará resultados visibles», mentres que Braulio Pérez anunciou que se impulsarán "accións no territorio que faciliten sinerxias co tecido local".
Financiado polo Concello
Unha vez finalizado o acto, os participantes visitaron os terreos onde se construirá o Parque Empresarial Tecnolóxico Costa da Morte. Un proxecto que estará financiado integramente polo Concello, incluída a adquisición dos terreos mediante expropiación municipal.
"En Galicia somos o único concello que vai facer un parque destas características. É unha aposta clara por un modelo de desenvolvemento sostible e innovador", destacou o alcalde.
O parque localizarase na parroquia de Lamas, nunha superficie próxima aos 400.000 m², entre a estrada Baio–Zas e o río Grande, xunto ao polígono do Allo e preto do futuro polígono privado de Os Muíños. O deseño combinará zonas de investigación, espazos para novas empresas e áreas verdes integradas nun entorno natural.
Conversas cos empresarios
Durante o acto, o alcalde confirmou que se está a conversar coa Asociación de Empresarios da Comarca de Soneira para a cesión dun espazo que permita crear unhas oficinas provisionais do parque.
Estas oficinas servirán como viveiro de empresas, que será o lugar onde se irán planificando os diferentes espazos do futuro parque, así como o deseño do edificio central, concibido como un espazo emblemático para investigación, innovación, emprendemento e colaboración entre institucións e empresas.
