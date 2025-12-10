Anuncian treinta días de alegaciones para una central de bombeo de Meirama que abarcará Ordes, Cerceda y Carral

El 'Boletín Oficial da Provincia da Coruña' publicaba el 29 de julio de 2021 la apertura del trámite de competencia de proyectos para la instalación de un aprovechamiento hidroeléctrico reversible que derivaría las aguas del Lago das Encrobas hasta un futuro depósito superior. Pues este martes, tras superar con éxito los informes ambientales, anunciaba que darán 30 días para alegar sobre un proyecto industrial estratégico cuya construcción durará 69 meses, abarca terrenos de Ordes, Carral y Cerceda y costará algo más de 411 millones.

Así, el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia somete a Información Pública (IP), la solicitud de autorización administrativa previa (AAP) y el estudio de impacto ambiental (EsIA), de la instalación Central Hidroeléctrica de Bombeo de Meirama, de 440 MW de potencia instalada –tres veces menos que la mayor de España, la de La Muela– y su infraestructura de evacuación, que abarca los citados municipios. La instalación parte del relleno de la vieja mina, hoy el embalse inferior, y posteriormente se construirá uno a nivel superior (por 49 millones). Entre ambos habrá un turbinado que permitirá almacenar y producir electricidad las 24 horas del día.

El proceso se iniciaba el 1 de diciembre de 2022, cuando se recibía en la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una solicitud a nombre de Coventina Renovables, como promotora para determinar el alcance del estudio de impacto ambiental. El 19 de julio de 2023, tuvo entrada en el registro del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, un oficio de la Subdirección General de Energía Eléctrica mediante el que se trasladaba la Resolución de fecha 30 de junio de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula el documento de alcance para la evaluación ambiental del Proyecto de Central Hidroeléctrica Bombeo Meirama y su infraestructura de evacuación .

Ese procedimiento tiene carácter potestativo para el promotor y previo al inicio de la evaluación de impacto ambiental. Finalmente, el 4 de julio de 2025, tuvo entrada en el registro de esta Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia, un oficio de la Subdirección General de Infraestructuras e Integración del Sistema Energético en el que indicaba que la solicitud de la AAP de la instalación citada había sido admitida por Política Energética y Minas.

Reacción ecologista

Las alegaciones contra el proyecto que divulga Ecoloxistas Galiza hacen referencia a la posible eliminación del arroyo Biduído y el valle que conforma; afectación a cauces hídricos de la cuenca del río Barcés; e impactos en los usos alternativos a la explotación industrial del Lago das Encrobas (pensado también para reforzar la traída que abastece desde Cecebre al entorno coruñés, 400.000 vecinos).

Asimismo, citan la repercusión negativa en la «calidade de vida dos veciños por ser un área de concentración de proxectos, onde a acumulación dos mesmos non está estudado en ningún documento presentado polos promotores»; las afectaciones a los humedales del Xalo, Braña Grande, Brañas do Torreiro, Lamas Maiores, Gandareas o Brañas de San Bartolomé y al regato de A Orca. Por último, creen que influirá en los corredores ecológicos y a la biodiversidad de la zona.

Eólico Negreira-Outes

Sin salir del apartado energético, la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria de A Coruña emitió resolución por la que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa del parque eólico de Outes, con cuatro aerogeneradores en Xallas (Negreira) y uno en Outes. Incluye la necesidad de urgente ocupación que ello implica (expropiaciones); la aprobación del proyecto de ejecución; el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal; y el estudio de impacto ambiental