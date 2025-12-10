Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropello mortal en Cabana: una septuagenaria perdió la vida

El trágico accidente se produjo en la AC-429 a su paso por Cesullas

Los efectivos sanitarios nada pudieron hacer para salvar la vida de la mujer.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

Una mujer, de 77 años, perdió la vida esta mañana al ser atropellada por un vehículo en Cabana de Bergantiños. El trágico accidente tuvo lugar en el kilómetro 3 de la carretera AC-429, a su paso por la parroquia de Cesullas.

Al parecer, la mujer caminaba por el arcén de la vía y fue alcanzada por un vehículo que adelantaba a un camión. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, nada pudieron hacer por salvarle la vida. El accidente se produjo a unos cuatrocientos metros de la vivienda de la fallecida.

El 112 Galicia recibió un aviso pasadas las 11.30 horas y movilizó hasta el lugar a profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Ponteceso, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.

