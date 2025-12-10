ACCIDENTE
Atropello mortal en Cabana: una septuagenaria perdió la vida
El trágico accidente se produjo en la AC-429 a su paso por Cesullas
Una mujer, de 77 años, perdió la vida esta mañana al ser atropellada por un vehículo en Cabana de Bergantiños. El trágico accidente tuvo lugar en el kilómetro 3 de la carretera AC-429, a su paso por la parroquia de Cesullas.
Al parecer, la mujer caminaba por el arcén de la vía y fue alcanzada por un vehículo que adelantaba a un camión. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, nada pudieron hacer por salvarle la vida. El accidente se produjo a unos cuatrocientos metros de la vivienda de la fallecida.
El 112 Galicia recibió un aviso pasadas las 11.30 horas y movilizó hasta el lugar a profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Ponteceso, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Vientos huracanados de más de 150 km/h azotan Galicia durante la madrugada: Santiago reabre sus parques
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago