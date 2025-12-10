Atropello mortal en Cabana: una septuagenaria perdió la vida

Una mujer, de 77 años, perdió la vida esta mañana al ser atropellada por un vehículo en Cabana de Bergantiños. El trágico accidente tuvo lugar en el kilómetro 3 de la carretera AC-429, a su paso por la parroquia de Cesullas.

Al parecer, la mujer caminaba por el arcén de la vía y fue alcanzada por un vehículo que adelantaba a un camión. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, nada pudieron hacer por salvarle la vida. El accidente se produjo a unos cuatrocientos metros de la vivienda de la fallecida.

El 112 Galicia recibió un aviso pasadas las 11.30 horas y movilizó hasta el lugar a profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Ponteceso, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.