Cee lleva a Fitur su nueva marca turística

El Concello de Cee presentará en Fitur'26 su nueva identidad visual articulada a partir de cuatro símbolos profundamente ligados a la memoria y al territorio: la concha del peregrino, la puesta de sol atlántica, la ballena y el instituto Fernando Blanco.

La concha del peregrino conecta directamente con el Camino de Santiago y con la condición de Cee como primera puerta al mar de este itinerario, evocando además al espíritu hospitalario de la localidad, que ofrece enclaves privilegiados como Lires o Gures para disfrutar de las puestas de sol atlánticas y vivir experiencias únicas.

Imagen de la nueva marca promocional de Cee. / Cedida

La figura de la ballena, por su parte, es el símbolo que recuerda la histórica actividad ballenera en Caneliñas, como último reducto de esta tradición en Europa y parte esencial del relato histórico del municipio. Por su parte, el IES Fernando Blanco de Lema pone en valor la importancia de su fundador como referente educativo, cultural y arquitectónico.

La nueva marca, que tendrá como lema Cee. Moi preto, moi teu / Cee. Muy cerca, muy tuyo, aspira a consolidar al municipio como un destino próximo, acogedor y con una personalidad inconfundible.

Se presenta como una estrategia integral para reforzar la comunicación turística del municipio en los diferentes soportes digitales. Junto a ella, se ha elaborado un manual de identidad corporativa que recoge pautas de color, usos correctos, adaptaciones a productos y recomendaciones de aplicación, garantizando una presencia sólida y coherente en cualquier escenario.

Las distintas áreas temáticas del Ayuntamiento también están representadas: cultura, naturaleza y Camino, entre otras, garantizando la unión y reconocimiento de Cee como una entidad sólida.

Con esta presentación en Fitur, "Cee reafirma su compromiso con un turismo sostenible, cercano y de calidad. Una apuesta por reivindicar sus valores, actualizar su narrativa y posicionarse, con orgullo y autenticidad, como la puerta de entrada al fin del mundo", afirma la alcaldesa, Margot Lamela.