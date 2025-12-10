Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal en GaliciaLa BerenguelaLeti da TabernaConxo
instagram

TURISMO

Cee lleva a Fitur su nueva marca turística

Aúna cuatro símbolos ligados a la memoria y el territorio

El IES Fernando Blanco es uno de los símbolos de la nueva marca de Cee.

El IES Fernando Blanco es uno de los símbolos de la nueva marca de Cee. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

El Concello de Cee presentará en Fitur'26 su nueva identidad visual articulada a partir de cuatro símbolos profundamente ligados a la memoria y al territorio: la concha del peregrino, la puesta de sol atlántica, la ballena y el instituto Fernando Blanco.

La concha del peregrino conecta directamente con el Camino de Santiago y con la condición de Cee como primera puerta al mar de este itinerario, evocando además al espíritu hospitalario de la localidad, que ofrece enclaves privilegiados como Lires o Gures para disfrutar de las puestas de sol atlánticas y vivir experiencias únicas.

Imagen de la nueva marca promocional de Cee.

Imagen de la nueva marca promocional de Cee. / Cedida

La figura de la ballena, por su parte, es el símbolo que recuerda la histórica actividad ballenera en Caneliñas, como último reducto de esta tradición en Europa y parte esencial del relato histórico del municipio. Por su parte, el IES Fernando Blanco de Lema pone en valor la importancia de su fundador como referente educativo, cultural y arquitectónico.

La nueva marca, que tendrá como lema Cee. Moi preto, moi teu / Cee. Muy cerca, muy tuyo, aspira a consolidar al municipio como un destino próximo, acogedor y con una personalidad inconfundible.

Se presenta como una estrategia integral para reforzar la comunicación turística del municipio en los diferentes soportes digitales. Junto a ella, se ha elaborado un manual de identidad corporativa que recoge pautas de color, usos correctos, adaptaciones a productos y recomendaciones de aplicación, garantizando una presencia sólida y coherente en cualquier escenario.

Las distintas áreas temáticas del Ayuntamiento también están representadas: cultura, naturaleza y Camino, entre otras, garantizando la unión y reconocimiento de Cee como una entidad sólida.

Con esta presentación en Fitur, "Cee reafirma su compromiso con un turismo sostenible, cercano y de calidad. Una apuesta por reivindicar sus valores, actualizar su narrativa y posicionarse, con orgullo y autenticidad, como la puerta de entrada al fin del mundo", afirma la alcaldesa, Margot Lamela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents