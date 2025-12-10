El colegio tracense de Viaño Pequeno suma una nueva cuidadora
La necesidad fue trasladada a la alcaldesa por las propias familias
Fina Suárez intercedió ante la Administración autonómica
El Concello de Trazo confirma la incorporación de una nueva cuidadora en el CPI Viaño Pequeno, una medida que responde a las necesidades «trasladadas polo propio centro e polas familias a través da ANPA, así como ás xestións realizadas nas últimas semanas ante a Consellería de Educación», apunta la alcaldesa.
A lo largo de este periodo, el Concello mantuvo contactos directos con la Administración autonómica para exponer la situación del alumnado y sus necesidades de apoyo.
Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad de atención personalizada al alumnado; incrementar la seguridad y el acompañamiento durante la jornada escolar; y avanzar en un modelo educativo más adaptados a las necesidades reales del centro.
La alcaldesa Fina Suárez, resaltó la colaboración «constante» para el bienestar del alumnado.
