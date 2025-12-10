El colegio tracense de Viaño Pequeno suma una nueva cuidadora

El Concello de Trazo confirma la incorporación de una nueva cuidadora en el CPI Viaño Pequeno, una medida que responde a las necesidades «trasladadas polo propio centro e polas familias a través da ANPA, así como ás xestións realizadas nas últimas semanas ante a Consellería de Educación», apunta la alcaldesa.

A lo largo de este periodo, el Concello mantuvo contactos directos con la Administración autonómica para exponer la situación del alumnado y sus necesidades de apoyo.

Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad de atención personalizada al alumnado; incrementar la seguridad y el acompañamiento durante la jornada escolar; y avanzar en un modelo educativo más adaptados a las necesidades reales del centro.

La alcaldesa Fina Suárez, resaltó la colaboración «constante» para el bienestar del alumnado.