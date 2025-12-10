Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fernández Davila gana el premio de narrativa Camilo José Cela en Padrón

Lo hizo con la obra titulada 'A lingua dos ósos' en la edición 35 del certamen

El jurado destacó la complejidad temática de lo relativo y el estilo pulido

Fran Fernández Davila en Nigrán, donde reside

Fran Fernández Davila en Nigrán, donde reside / Fernández Davila

Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

El escritor Fran Fernández Davila resultó ganador de la 35 edición del Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa, convocado por el Concello de Padrón, con la obra titulada 'A lingua dos ósos'. El jurado destacó “la complejidad temática de lo relativo, el estilo pulido y la combinación de una voz que mezcla la crudeza de una realidad alejada pero universal, con toques líricos bien escogidos y que reflejan el cambio de paradigma del momento que vivimos a nivel sociopolítico”.

Jurado del Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa

Jurado del Premio Literario Camilo José Cela de Narrativa / Concello

El fallo se hizo público este martes 9 de diciembre en el salón de plenos de la casa consistorial, en una sesión presidida por el alcalde y responsable del área de Cultura, Anxo Arca. El jurado estuvo formado por Carlos Arias, escritor y ganador de la XI edición del certamen; Beatriz Vázquez, licenciada en Filología Inglesa; Esteban Folgar, profesor de Lengua y Literatura; Covadonga Rodríguez del Corral, coordinadora de actividades culturales de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela; e Inés Mosquera, maestra de Educación Primaria. Como secretaria actuó Mª Cruz Taboada, funcionaria del Concello de Padrón.

Noticias relacionadas y más

En esta XXXV edición se presentaron 168 relatos, evaluados de acuerdo con las bases del concurso. Tras las deliberaciones, se procedió a la apertura del sobre identificativo correspondiente al trabajo número 105, que resultó ser de la autoría de Fran Fernández Davila, con domicilio en Panxón, Nigrán. El Concello de Padrón felicita al autor por la calidad de la obra galardonada y agradece la alta participación en un certamen plenamente consolidado, que rinde homenaje al legado literario de Camilo José Cela y a su estrecha vinculación con el municipio. El galardón está dotado con 1.500 euros y una estatuilla conmemorativa.

