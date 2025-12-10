RUTA XACOBEA
Máis de 28.400 peregrinos no Camiño a Fisterra dende agosto
Dos que recolleron a Compostela, 11.638 seguiron ata Muxía
No que vai de ano, máis de 528.000 camiñantes recolleron a Compostela e, segundo os datos dos sensores instalados por Turismo de Galicia para medir o fluxo de peregrinos que se dirixen cara Fisterra e Muxía, desde agosto a novembro, 28.470 continuaron a súa experiencia ata o fin do mundo e 11.638 peregrinaron á vila da Barca.
Co fin de mellorar a experiencia xacobea dos milleiros de peregrinos que cada ano percorren o Camiño de Santiago, Turismo de Galicia vén de licitar as obras de mellora da seguridade vial en cruces coas estradas autonómicas, municipais e provinciais dos Camiños de Santiago Fisterra-Muxía e Primitivo co horizonte do Xacobeo 2027.
Na actuación a realizar no Camiño Fisterra-Muxía, a Xunta investirá 693.163,65 euros. As empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas ata o 30 de decembro.
As actuacións licitadas teñen como obxectivo garantir a seguridade dos peregrinos e demais usuarios a través da creación dun itinerario de pavimento de pedra transitable polos camiñantes en épocas de choivas, creando á súa vez unha senda peonil independente das estradas. Asemade, porase en valor o trazado do Camiño sobre todo na contorna rural de Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento económico deste territorio.
