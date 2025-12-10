El Nacimiento de Jesús inspira un disco y una película del ceense Iván Pérez

El ceense Iván Pérez, conocido en la zona por ser el coordinador de sacristías de la Unidad Pastoral de Cee, da un nuevo paso en su carrera artística con el lanzamiento del proyecto audiovisual Theotokos.

Un trabajo que está inspirado en el Nacimiento de Jesús y que adquiere un doble formato: una película y un disco con doce canciones. «Es un proyecto de esencia navideña en el que abordo desde la Anunciación hasta la huida a Egipto», afirma Iván, quien dio a conocer el proyecto en un acto celebrado en la casa de cultura de Cee, en compañía de sus colaboradores, David, Fernando y Teo, en la parte visual, y Lucas y Xaquín Rama, en la vertiente musical.

La alcaldesa, Margot Lamela, obsequió a Iván con una réplica del IES Fernando Blanco. / Cedida

La película, de 45 minutos, fue rodada en dos escenarios principales:las ruinas del santuario de Santa Baica de Chacín, en Mazaricos, y la playa de Estorde, de Cee. Podrá verse, a partir del día 14, en el canal Iván Pérez Oficial (@ivanperezoficial53) de Youtube.

En las próximas semanas lanzará el disco, que estará disponible también en plataformas de música como Spotify, entre otras. Además, añade, «mi intención es actuar también en directo y, en principio, la idea es ofrecer un concierto en Cee en la Navidad de 2026».

Iván se inició en el mundo de la música en 2020 realizando versiones. A partir de 2022, explica, «empecé a crear y componer mis propios temas. Siempre me gustó la música y, aunque este disco está centrado en una temática religiosa, mi intención es crear y componer otro tipo de temas», afirma.