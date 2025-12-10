CERTAME
Premian a escolares de Laxe por unha viaxe galáctica a través dun vídeo científico
Recolleron en Santiago o galardón da Institución Galega da Ciencia
O alumnado do CEIP Cabo da Area, de Laxe, recibiu un dos cinco premios do Concurso Galego de Vídeos Científicos polo seu audiovisual Foguete de Cabo. Un vídeo científico no que os escolares explican a historia do poliedro Foguete, nacido para viaxar máis alá da atmósfera.
Os estudantes decoraron cada unha das caras do poliedro cos protagonistas das viaxes galácticas que precederon ao seu Foguete, e narran a súa historia a través do proxecto audiovisual.
O secretario xeral da Lingua, Valentín García, entregou os premios do certame convocado, ao abeiro do Mes da Ciencia en Galego, pola Institución Galega da Ciencia en colaboración coa Xunta co obxectivo de promover entre a rapazada a innovación científica en lingua galega.
Estivo acompañado polo presidente de Igaciencia, Manuel Díaz Regueiro, e por alumnado e profesorado de centros premiados, aos que lle agradeceu a súa participación neste tipo de iniciativas.
"Fomentan a creatividade desde un enfoque multidisciplinar para reafirmar o valor da lingua propia no ámbito científico nunhas idades onde é tan importante a motivación e os referentes", celebrou Valentín García.
Ciencia, lingua e mocidade
Na edición 2025 resultaron gañadores, ademais do CEIP Cabo da Area, de Laxe; o instituto Menéndez Pidal da Coruña, polo traballo Estróbilo; o centro Eusebio da Guarda, da Coruña, por A Relatividade; a escola Virxe do Monte de Cospeito, polo proxecto O efecto invernadoiro: e a escola de Castroverde, por Somos materia de estrelas.
A rapazada gañadora, que expuxo no acto os seus traballos, recibiu un premio económico por centro, un lote de libros e un diploma acreditativo como agasallo.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Vientos huracanados de más de 150 km/h azotan Galicia durante la madrugada: Santiago reabre sus parques
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago