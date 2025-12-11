El Belén de Valga llega por partida doble al Clínico

El Belén Artesanal no solo trae la Navidad a Valga. También la lleva al Hospital Clínico de Santiago, en el que, desde este miércoles a mediodía, pueden verse dos pequeñas réplicas del nacimiento: una en el hall principal del centro sanitario y otra en la planta de Pediatría.

Así, miembros de la Asociación Amigos do Belén trabajaron durante toda la mañana en esos dos montajes, con los que quieren felicitar las fiestas y transmitir fuerza a todos los pacientes, especialmente a los más pequeños que pasan hospitalizados estas fechas tan ilusionantes para ellos.

Es el segundo año consecutivo que Amigos do Belén colabora con la Obra Social Pediatría y con el hospital compostelano para adornar el recinto sanitario durante la Navidad con la representación del nacimiento de Jesús.

El montaje principal, el del hall de acceso, tiene unas dimensiones de 4 metros de largo por 1,32 de ancho. Además del pesebre, donde María y José acompañan al niño y son visitados por los Reyes Magos, también aparece representado el Cínico. El de Pediatría, de 2x0,8 metros, se orientó a los peques.