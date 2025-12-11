Continúa el plan de choque en Oroso para arreglar escuelas unitarias con la de Vilacide
La obra permitirá mejorar el aislamiento, prevenir filtraciones y actualizar la estructura del centro
Ya se actuó en el tejado de la de Senra y se rehabilitó integralmente la sede del CRA en Vilarromarís
Acaban de dar inicio las obras de renovación del tejado de la Escola Unitaria de Vilacide, en Oroso, una actuación esencial para garantizar el buen estado del edificio y ofrecer un espacio educativo más seguro, eficiente y confortable para el alumnado. El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 43.000 euros, está financiado a través de la Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia mediante el Fondo de Compensación Medioambiental.
De esta forma, la obra permitirá mejorar el aislamiento, prevenir filtraciones y actualizar la estructura del centro, asegurando su mantenimiento a largo plazo. Esta intervención se suma a otras actuaciones realizadas por el Concello en los últimos meses, como la reparación del tejado de la Escola Unitaria de Senra y la rehabilitación integral de la sede del CRA en Vilarromarís, consolidando un plan continuo de mejora de las infraestructuras educativas municipales.
El alcalde de Oroso, Álex Doval, destacó que “investir nas escolas unitarias é investir no futuro das nosas familias. Son centros fundamentais para a conciliación e para a vida do noso rural, e deben estar en perfecto estado. Seguiremos traballando para manter, actualizar e dignificar todos os espazos educativos" del municipio.
Con estas actuaciones, Oroso continúa avanzando en un modelo de servicio "público sólido, responsable e orientado ás necesidades reais" de las familias y del alumnado.
