Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José ToméOperación en AmesBomberosMallou
instagram

MAR

A crise marisqueira en Camariñas enfronta a Xunta e BNG no Parlamento

A Consellería do Mar está aberta a unha suspensión temporal da actividade

Ángeles Suárez, no centro, no debate na Comisión de Pesca.

Ángeles Suárez, no centro, no debate na Comisión de Pesca. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Camariñas

A crise do sector marisqueiro de Camariñas enfronta a Xunta e BNG no Parlamento. A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, asegura que actuaron «desde o primeiro momento», no ano 2014, para tentar de recuperar os bancos marisqueiros e defendeu o traballo técnico e os investimentos realizados.

Insistiu en que o problema comezou cos fortes temporais de 2013 e 2014, que romperon a barra de area que protexía a zona e alteraron profundamente a súa hidrodinámica. Sinalou ademais que a Administración «mantén aberta a vía para adaptar o plan de xestión, incluída unha eventual suspensión temporal da actividade».

Pola súa banda, o deputado do BNG Óscar Insua criticou «a falta de respostas» por parte da Consellería do Mar, e cualificou de «desesperante» e «sen precedentes» a crise do sector en Camariñas «pola falta de recursos, de solucións e de apoio por parte da Xunta».

Lembrou que, ata agora, «os intentos de recuperación dos bancos marisqueiros resultaron fallidos, deixando o colectivo nunha situación límite, sen igresos e sen perspectivas de futuro». As mariscadoras, engadiu, «non recolleron nin cinco quilos durante todo o verán». Preguntou tamén se van ter «algun ingreso do Instituto Social da Mariña neste Nadal».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents