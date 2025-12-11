Cristina Pato divulga su nueva novela en la Fundación Rosalía

El auditorio de la Casa-Museo Rosalía de Castro Padrón acoge la presentación de la nueva novela de Cristina Pato, Fóra de foco (Galaxia, 2025), en la que mantendrá una conversación sobre la obra con Anxo Angueira, escritor y presidente de la Fundación Rosalía de Castro. Será este viernes 12, a las 19.00 horas.

Fóra de foco cuenta la historia de Marieta Carracedo, una periodista de Madrid que se obsesiona con el trabajo y la vida de la fotógrafa neoyorquina Basil Cancela, una artista que, en el mejor momento de su carrera, decide retirarse de la vida pública y deshacerse de su obra. Marieta desea encontrar las razones que llevaron a Basil a tomar una decisión tan compleja y, por el camino, emprende un viaje personal que la lleva a cuestionar los pilares de su existencia.

A medio camino entre el West Village de Nueva York, Galicia y Madrid, Fóra de foco es una obra intimista, llena de reflexiones sobre la vida moderna y la relación entre la vida personal y la profesional, pero también sobre lo público y lo privado, sobre la ambición y la soledad, y sobre las circunstancias que llevan a las personas a escoger un camino u otro. Cristina Pato (Ourense, 1980) es música, escritora, educadora y productora. Fue aclamada como «una virtuosa explosión de energía» por The New York Times, y lleva dedicándose a la música profesional 25 años.