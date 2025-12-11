Joyas sobre ruedas, antigüedades y reliquias artesanas llegarán al recinto ferial de A Estrada este fin de semana
Sábado y domingo se celebrarán la 71ª Feira de Antigüidades e Artesanía y el 12º Salón do Vehículo Clásico
Se exhibirán coches, motos, tractores y bicicletas de setenta firmas expositoras
El evento dispondrá de piezas únicas hechas a mano y de series descatalogadas
El Recinto Feiral da Estrada acogerá este fin de semana (sábado y domingo) una doble cita consolidada en el calendario local: la 71ª Feira de Antigüidades e Artesanía y el 12º Salón do Vehículo Clásico. Ambas propuestas fueron presentadas por el responsable del recinto, Manuel Magariños Maceiras, y el concejal de Industria e Promoción Económica, Óscar Durán Barros, quienes destacaron su impacto cultural y económico para o municipio.
A lo largo de tres pabellones (5.600 metros cuadrados) se exhibirán vehículos clásicos —motos, coches, tractores e bicicletas— de setenta firmas expositoras, combinando 40 de venta directa y 30 de asociaciones, clubes y particulares. En paralelo, los amantes de la automoción también podrán pasearse por un amplio mercadillo de piezas, recambios y accesorios de motor.
Además, se habilitará un parking gratuíto dentro del recinto para que los propietarios de vehículos clásicos puedan exhibirlos al público, ampliando así la exposición exterior. De esta manera, las colecciones privadas de automóviles clásicos harán las delicias de los visitantes más exigentes.
Zona especial de juguetes de colección
El área dedicada a las antigüedades y a la artesanía volverá a ser uno de los grandes atractivos, con piezas únicas y series descatalogadas. Este año, como novedad, se incorporará una zona específica de juguetes de colección, con expositores especializados en Playmobil, Lego y artículos de customización de personajes y escenarios, pensada para atraer tanto a familias como a coleccionistas.
Magariños destacó la plena ocupación de los pabellones y la combinación de “creatividad, colección, imaginación y artesanía” que define esta edición. Por su parte, el concejal Durán Barros invitó a vecinos y visitantes a aprovechar la muestra y a descubrir también el comercio, el turismo y la gastronomía locales.
Horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas
La feria abrirá en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas ambos días. El domingo, coincidiendo con el cierre del certamen, se entregará un diploma acreditativo a todos los participantes en la exposición de vehículos y se sortearán dos cestas de Navidad entre los asistentes.
