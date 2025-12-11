Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SECTOR PRIMARIO

Gandeiros e agricultores cobrarán antes de que remate o ano o 90% das axudas da PAC

A conselleira do Medio Rural visitou unha explotación láctea en Mazaricos

A conselleira do Medio Rural visitou a granxa Pazos SCG, de Mazaricos.

José Manuel Ramos Lavandeira

Mazaricos

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou a explotación leiteira de vacún Pazos SCG, de Mazaricos, que conta con máis de 730 animais e unha base territorial de máis de 100 hectáreas de superficie.

Alí confirmou que a Xunta está pagando nesta semana máis de 125 millóns de euros das axudas da Política Agrícola Común (PAC) correspondentes a esta campaña de 2025. Así, engadiu, «estes días procédese a aboar o 90% das axudas directas e o 100% das destinadas a Zonas con Limitacións Naturais (ZLN)».

María José Gómez durante a visita á explotación láctea mazaricana.

Os pagos desta semana, xunto co anticipo de 44 millóns que se fixo efectivo en outubro, xa suman un desembolso de 170 millóns de euros, o que representa o 80% do total previsto de todo o orzamento dos dous fondos da PAC nesta campaña de 2025. E, así, para 2026 só restaría por pagar o 10% das axudas directas e as axudas agroambientais.

Ao tempo, a titular da Consellería do Medio Rural salientou que a Xunta de Galicia segue traballando en todas as instancias a prol dunha PAC «ben dotada de orzamento e que continúe cumprindo a súa finalidade de apoiar a produción agroalimentaria de calidade e o desenvolvemento rural en Europa».

