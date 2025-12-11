La Guardia Civil encuentra 3.000 plantas de marihuana en Ames
Es la mayor plantación de este tipo desmantelada en Galicia en lo que va de año
Casi 3.000 plantas de marihuana decomisadas y un detenido. Es el saldo que arroja la operación Yacosta 13, desarrolllada por la Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames y que ha permitido desmantelar la mayor plantación de este tipo en lo que va de año en Galicia.
El detenido está acusado de un presunto delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.
La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, se inició tras tener conocimiento los efectivos de esa Unidad de la posible existencia de una plantación de este tipo en su demarcación.
La Guardia Civil inició una investigación y, gracias al trabajo de campo realizado y a la colaboración ciudadana, los agentes lograron averiguar el emplazamiento de la plantación indoor de cannabis sativa e identificar al presunto responsable.
La finca en la que se encontraban las plantas estaba bordeada por árboles de gran tamaño y por abundante maleza, lo que facilitaba la ocultación de la vivienda que se sitúa en su interior.
Esta nueva operación se produce un mes después del operativo que permitió detener a seis personas y localizar más de 1.500 plantas de marihuana en dos naves de Oroso y O Pino. Aquella operación, denominada Smell y desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil de Santiago y de Sigüeiro, se inició a raíz de la detección, por parte de los agentes, de consumos irregulares de electricidad en ambos ayuntamientos, lo que llevó a estos hasta dos naves industriales situadas en los municipios mencionados.
