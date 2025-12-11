El Instituto do Milladoiro llama a apoyar al pueblo en su segunda Foliada Solidaria por Palestina
Llegará este viernes a las 20.00 horas a la casa de la cultura de la mayor urbe maiana
Todo lo recaudado en la gala artística será donado íntegramente a la ONG Paiasos en Rebeldía
El alumnado de Artes Escénicas de 1º de Bachillerato del IES do Milladoiro organiza, por segundo año consecutivo, la Foliada Solidaria por Palestina (este viernes, 20.00 horas en la Casa da Cultura do Milladoiro). Colabora el Concello de Ames y la ANPA, manteniendo su afán fraternal: todo lo recaudado será donado íntegramente a la ONG Paiasos en Rebeldía, entidad que trabaja en territorios en conflicto empleando el humor y el acompañamiento emocional.
Bajo el lema Reconstruíndo Con-Sentido, desde el IES do Milladoiro explican que la gala nace para sensibilizar la situación de silenciamiento y sufrimiento que atraviesa la población palestina. Además, los artistas implicados son adolescentes con todo el poder transformador de su arte (Retranqueiriñ@s, Teen, Regueifatour, María y Dora y sorpresas como la colaboración de Fran Rei).
Los alumnos han preparado un espectáculo que combinará intervenciones artísticas, performances y acciones escénicas, articuladas a través de un peculiar telediario y una máquina del tiempo. Se instalarán pancartas cedidas por la asociación A Casa Branca y un audiovisual de Alejandro Zapico, además del proyecto artístico Cartografías Textiles: Tecendo solidaridade con Palestina, de toda la comunidad educativa.
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago
- Venden en cuatro horas 320 entradas para recibir el año en el pabellón de Bertamiráns
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- La Guardia Civil localiza 3.000 plantas de marihuana en Ames: la mayor plantación desmantelada este año en Galicia