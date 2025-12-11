El Instituto do Milladoiro llama a apoyar al pueblo en su segunda Foliada Solidaria por Palestina

El alumnado de Artes Escénicas de 1º de Bachillerato del IES do Milladoiro organiza, por segundo año consecutivo, la Foliada Solidaria por Palestina (este viernes, 20.00 horas en la Casa da Cultura do Milladoiro). Colabora el Concello de Ames y la ANPA, manteniendo su afán fraternal: todo lo recaudado será donado íntegramente a la ONG Paiasos en Rebeldía, entidad que trabaja en territorios en conflicto empleando el humor y el acompañamiento emocional.

Bajo el lema Reconstruíndo Con-Sentido, desde el IES do Milladoiro explican que la gala nace para sensibilizar la situación de silenciamiento y sufrimiento que atraviesa la población palestina. Además, los artistas implicados son adolescentes con todo el poder transformador de su arte (Retranqueiriñ@s, Teen, Regueifatour, María y Dora y sorpresas como la colaboración de Fran Rei).

Los alumnos han preparado un espectáculo que combinará intervenciones artísticas, performances y acciones escénicas, articuladas a través de un peculiar telediario y una máquina del tiempo. Se instalarán pancartas cedidas por la asociación A Casa Branca y un audiovisual de Alejandro Zapico, además del proyecto artístico Cartografías Textiles: Tecendo solidaridade con Palestina, de toda la comunidad educativa.