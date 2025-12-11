Lalín pone las pilas a Naturgy para mejorar el servicio

El alcalde de Lalín, José Crespo, junto a los ediles Pablo Areán y José Cuñarro, se reunieron con responsables provinciales de UFD (Naturgy) para tratar cuestiones clave, como la necesidad de conectar ya la red a los sistemas de bombeo y depuración de Fondo da Xesta, Ateán, Fontao, Agruchave, Barciela, A Torre y Maceira.

Además, pidieron que se agilicen las licencias, que urgen tanto particulares como empresas y, al menos, se logró el compromiso de la compañía de cara a «acelerar o máximo a conexión no Local Social de Carragoso-Trigueiriza, para que esta instalación municipal poida abrir por fin». Desde UFD recogieron el guante, y pisarán el acelerador en lo posible.

En lo que atañe a los cortes de suministro registrados en Vilatuxe, la compañía realizará un análisis exhaustivo de la red en la zona, con la idea de responder a las reclamaciones presentadas por parte d e los afectados. «O obxectivo é garantir o servizo público e mellorar a calidade do subministro en todo o Concello de Lalín», coincidieron ambas partes tras la reunión.