Lalín pone las pilas a Naturgy para mejorar el servicio
Se incidió en la conexión a las depuradoras y bombeos
Revisarán la red debido a los cortes en Vilatuxe
El alcalde de Lalín, José Crespo, junto a los ediles Pablo Areán y José Cuñarro, se reunieron con responsables provinciales de UFD (Naturgy) para tratar cuestiones clave, como la necesidad de conectar ya la red a los sistemas de bombeo y depuración de Fondo da Xesta, Ateán, Fontao, Agruchave, Barciela, A Torre y Maceira.
Además, pidieron que se agilicen las licencias, que urgen tanto particulares como empresas y, al menos, se logró el compromiso de la compañía de cara a «acelerar o máximo a conexión no Local Social de Carragoso-Trigueiriza, para que esta instalación municipal poida abrir por fin». Desde UFD recogieron el guante, y pisarán el acelerador en lo posible.
En lo que atañe a los cortes de suministro registrados en Vilatuxe, la compañía realizará un análisis exhaustivo de la red en la zona, con la idea de responder a las reclamaciones presentadas por parte d e los afectados. «O obxectivo é garantir o servizo público e mellorar a calidade do subministro en todo o Concello de Lalín», coincidieron ambas partes tras la reunión.
- La Navidad en Galicia más allá de las luces de Vigo: del belén artesanal más grande al pueblo gallego más navideño
- Un testigo asegura que la menor atropellada frente a la Intermodal cruzó en rojo
- ¿Cómo era Santiago hace 50 años? Así es la ruta que revela cómo cambió la ciudad el año que murió Franco
- La Xunta acuerda la construcción de 218 viviendas de promoción en Ames
- El Ejército del Aire planea dotar de almacén de munición a la base militar de Lavacolla
- La comisión de fiestas de Conxo denuncia la venta ilegal de rifas por falsos miembros en la zona de Volta do Castro
- Prisión para el acusado de huir tras provocar un accidente mortal por un pique en Santiago
- Vientos huracanados de más de 150 km/h azotan Galicia durante la madrugada: Santiago reabre sus parques