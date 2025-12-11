Leria, Dolci e Bambini y Labralia: los comercios mejor ambientados del Samaín amesano

La concejalía de Promoción Económica de Ames entregó los premios del concurso de decoración de Samaín. El primer premio de 1.000 euros fue para la librería Leria; el segundo, por importe de 600 euros, recayó en Dolci e Bambini; y el tercer galardón de 400 euros fue para Labralia. En esta edición participaron 12 establecimientos (11 de Bertamiráns y 1 de O Milladoiro).

Además, los comercios ganadores dispondrán de espacios publicitarios gratuitos en Ames Radio durante un mes consecutivo. El jurado estuvo compuesto por Natalia Alvaredo, cofundadora de la empresa Marxe A+T que forma parte del Coworking A Proa; Lucía Rodríguez, en representación del voluntariado de Protección Civil de Ames; y Félix Caramés, representante de la Unión de Consumidores de Galicia. Además, un trabajador de la concejalía de Promoción Económica actuó como secretario, con voz pero sin voto.

Sus miembros valoraron los escaparates participantes por su capacidad de atracción y generación del deseo de compra, en base a los criterios de composición y diseño, teniendo en cuenta, además, la originalidad y la elaboración propia. Igualmente, ganaron puntos por la utilización de elementos propios del objeto de venta de la actividad y materiales de desecho.

Importancia del sector

En dicho acto participaron el alcalde de Ames, Blas García, la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y dos representantes del jurado (Lucía Rodríguez, en nombre de sus compañeros de Protección Civil de Ames; y Félix Caramés, como representante de Ucgal).

Para el regidor, «o importante para calquera Concello é que haxa comercio local: autónomos e emprendedores que dean o paso e se decidan a abrir un negocio nos tempos que estamos. Para nós o comercio é moi importante, por iso agradecervos o traballo que facedes». A su vez, Paz se dirigió a los presentes con una solicitud: «Espero que vos presentedes tamén ao concurso de escaparates de Nadal», aporta.