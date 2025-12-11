Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

Novo miradoiro sobre o río Anllóns en Ponteceso

O proxecto, impulsado pola Deputación, está orzamentado en 62.276 €

Desembocadura do río Anllóns, en Ponteceso.

Desembocadura do río Anllóns, en Ponteceso. / Turismo de Galicia

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A Deputación da Coruña licitou as obras do novo miradoiro sobre o río Anllóns, en Ponteceso, cun orzamento de 62.276,90 euros. O proxecto finánciase con cargo ao Plan de Sostibilidade Turística en Destinos (PSTD) Os Fogóns do Anllóns, impulsado pola institución provincial e financiado con fondos Next Generation EU.

O prazo para presentar ofertas permanecerá aberto ata o 17 de decembro e o prazo de execución das obras é de dous meses.

O proxecto permitirá recuperar e poñer en valor un espazo natural de enorme interese paisaxístico, situado xunto á desembocadura do río Anllóns e moi próximo á Casa de Pondal.

A actuación prevé a rehabilitación integral da zona do miradoiro mediante a substitución do valado deteriorado por un novo valado de madeira de iroko, a instalación dunha barandilla de vidro templado que permitirá unha panorámica limpa da ría e a renovación completa das luminarias con modelos integrados no entorno e certificados para contornas Starlight.

A intervención inclúe tamén a mellora do mobiliario urbano, a instalación dun banco-tumbona e o resembrado da zona, garantindo unha integración harmoniosa coa contorna e un respecto máximo polos valores naturais do espazo.

O proxecto forma parte da estratexia provincial para reforzar o turismo sustentable na Costa da Morte.

