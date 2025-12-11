Nuevos petroglifos entre Santiago y Ames avalan la defensa de O Souto da Silvouta
A Rula divulga los hallazgos de la Plataforma pola Defensa do Sar en Ponte Cabirta, Sobresouto y Pedra Sinceira 2
En este entorno estaba prevista una nueva depuradora para Compostela, que finalmente se reubicó en la antigua
La posibilidad de construir una nueva depuradora para la capital de Galicia en el linde con Ames puso en guardia a colectivos tan conocidos como la Plataforma pola Recuperación do Sar o A Rula, que divulga el arte rupestre. Y finalmente, aportaron su grano de arena para que se impusiera la cordura, optándose por modificar la vieja EDAR y liberando de la amenaza a O Souto da Silvouta. Esta circunstancia no solo sirvió para poner en valor el patrimonio histórico de la zona intermunicipal, sino que incluso propició nuevos hallazgos.
Este es el caso del petróglifo do Souto, una estación rupestre de círculos concéntricos situada en las proximidades de A Ponte Cabirta (que divide ambos municipios) y su antigua vía empedrada. Asimismo, salieron a la luz dos nuevas estaciones rupestres «que, ao igual que a do Souto, foron localizadas por Suso Noya, Suso o Muiñeiro», aportan desde A Rula, mostrando su «agradecemento» al activista.
O Souto da Silvouta cuenta con una superficie aproximada de 1,42 km², y se emplaza en el límite de la parroquia de Villestro con las amienses de Bugallido e Ortoño. Los otros dos conjuntos de grabados en piedra son el de Sobresoputo y A Pedra Sinceira 2.
Con respecto al petroglifo de Sobresouto, el primer aspecto en el que se centra A Rula es su propia localización, ya que «o afloramento sitúase nun cambio de pendente do terreo, punto a partir do cal descende cara ao pequeno rego do Souto». Esta ubicación responde a un patrón recurrente que estos expertos han identificado en otras estacioness rupestres próximas, «como na recentemente publicada Rego do Porto Marelo 2, no rego de Porto Marelo, no val de Figueiras, ou na do Valado 1, no rego de Roxos, na Portela de Villestro».
Dominio visual de arroyos
Todas las estaciones comparten una disposición que les permite dominar visualmente los pequeños arroyos de corto recorrido y orientación norte-sur que conforman los valles de transición entre Compostela y A Maía. Sobresouto incluye una «boa concentración de gravados, maioritariamente de tipo xeométrico».
Sus motivos se organizan en cinco pequeños grupos, «nos que se combinan combinacións circulares de gran tamaño con outros motivos unidos entre sí dando lugar a deseños máis complexos», incluyendo círculos concénricos algunos con las oquedades identificadas como coviñas. Según A Rula, detrás de estos diseños «pode estar a intención de representar figuras antropoides moi esquemáticas, similares ás observadas nas estacións amesás de Peneda Negra e Monte Castelo».
Y respecto a Pedra Sinceira 2, en A Rula subrayan que «trátase dun afloramento granítico, de gran medio/fino, unha laxe de dimensións medias elevada sobre o terreo aproximadamente 30 cm. Na súa superficie horizontal e bastante homoxénea consérvanse motivos xeométricos cas coviñas –contabilizan 18– como motivo máis representado. Ten unha forma alongada e estreita», terminan, tras comunicar los hallazgos a Patrimonio y organismos.
