ARTESANÍA

O Forno do Forte consolídase como referente da olaría de Buño

Deputación e Concello de Malpica renovaron o convenio de xestión

Xosé Penas e Eduardo Parga asinaron a renovación do convenio.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

O deputado provincial de Patrimonio, Xosé L. Penas, asinou co alcalde de Malpica, Eduardo Parga, a renovación do convenio para garantir a xestión integral do Ecomuseo do Forno do Forte de Buño.

Penas destacou que o Ecomuseo é «un espazo singular que combina conservación patrimonial, memoria artesá e dinamización turística» e subliñou o compromiso da Deputación coa continuidade dun proxecto «que converte os visitantes en actores activos e contribúe a divulgar unha tradición cun enorme valor cultural».

Sinalou tamén que a Deputación traballa na mellora da accesibilidade do espazo e que o convenio «é un punto de partida para o impulso do centro e, sobre todo, para reforzar a colaboración necesaria entre as administracións e a olaría».

En virtude do convenio, a Deputación financiará ata un máximo de 80.000 euros durante o ano 2026. O Concello asumirá a atención ao público, o mantemento das instalacións e a programación de actividades, incluíndo obradoiros, visitas teatralizadas e accións de divulgación da olaría de Buño, ademais de manter os horarios establecidos e elaborar estatísticas mensuais de visitas.

O Ecomuseo Forno do Forte, rehabilitado pola Deputación, recrea a vida e o traballo dos oleiros e labregos da comarca.

