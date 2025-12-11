Ochenta expositores para el Salón Motor Classic y Feria da Antigüedades en A Estrada

La Fundación de Exposiciós e Congresos da Estrada (Fecae) celebrará su 12º Salón Motor Classic y la 71ª Feria de Antigüedades y Artesanía el próximo sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, de 11.00 a 20.00 horas, con una única entrada válida para todo el fin de semana. El evento contará con 50 firmas expositoras, de las cuales el 85% son gallegas, destinándose el 66% del espacio al evento dedicado a los vehículos y el 34% a los objetos antiguos, con 30 expositores.

En esta edición, Fecae apuesta por una novedad especialmente atractiva para ampliar el perfil de visitantes: la incorporación de una destacada área dedicada a juguetes de colección, Playmobil, Lego y artículos para la customización de personajes. Esta propuesta se plantea como reclamo para atraer familias, coleccionistas y público joven.

El Salón Motor Classic reunirá más de medio centenar de vehículos clásicos procedentes de particulares, talleres y clubes como Escudería Clásicos O Toxo, Club A.V.A., Agamac o Autocares Rías Baixas. Además, el sábado 13 por la mañana, el Clube 127 de Galicia exhibirá alrededor de treinta Seat 127. Los visitantes con vehículo clásico tendrán aparcamiento y entrada gratis.