Piden 71 años de cárcel para un presunto proxeneta al que se le atribuyen seis violaciones en Ordes

El juicio contra el presunto proxeneta al que la Fiscalía le atribuye cinco violaciones agravadas y una sexta con intimidación en Ordes se ha tenido que aplazar por la incomparecencia de las fuerzas del orden. En total, fueron presuntamente tres las chicas agredidas sexualmente, una de ellas menor de edad en el momento de los hechos.

Según el relato de la Fiscalía, fue a principios del año 2023 cuando el acusado habría 'reclutado' a multitud de personas para trabajar en un futuro club de alterne, el cual se encontraba en obras y se denominaba Club Pasión, en el lugar de Mesón do Vento (Ordes). Se le acusa de cometer presuntamente diversos ilícitos penales (delito continuado de estafa o delitos contra los derechos de los trabajadores) que dieron lugar la incoación de Diligencias Previas nº 349/23 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ordes, de las que trae causa el presente procedimiento (si bien en el seno del mismo se acordó la inhibición parcial de los ilícitos indicados, a excepción de los que son objeto de la presente acusación).

Durante el transcurso de tal actividad, siempre según el Ministerio Fiscal, el acusado mantuvo contacto con diversas mujeres en situación irregular en España, las cuales se encontraban acuciadas por una situación económica precaria, y que mostraron por ello interés en los anuncios de trabajo que el presunto violador ofertaba en la página web www.milanuncios.com. Tras contactar con ellas, y si bien las ofertas laborales eran para realizar labores de limpieza o hostelería, trataba de convencerlas en algunos casos para que ejerciesen la prostitución, con éxito en algún caso.

De cualquier forma, el acusado tenía el propósito de mantener con tales mujeres relaciones sexuales, para lo cual, al menos desde finales del mes de marzo de 2023 contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, una vez suministrada a las mujeres, les generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos sus miembros, de manera que el acusado podía disponer de tales mujeres a su voluntad, sin que por su parte se pudiera oponer ningún tipo de resistencia, como si de unas muñecas se tratase. Fue por ello que el encausado realizó los siguientes actos respecto a las mujeres que a continuación se relacionan.

Primera víctima

Entre el 21 de marzo de 2023 y el 1 de abril de 2023, una de las víctimas se desplazó a la localidad de Mesón do Vento, tras haber contactado con el acusado y haber acordado con el mismo empezar a trabajar en las obras de reforma que se estaban llevando a cabo en el denominado Club Pasión. Una vez allí el acusado le pidió a la chica que le acompañase a un establecimiento cercano para hablar del trabajo a realizar, a diez minutos del referido club. Una vez el tal lugar, el acusado, durante el transcurso de una conversación en la que trataba de convencer a aquella para que trabajase en la prostitución, le invitó a dos consumiciones alcohólicas, en las que el acusado con intención libidinosa introdujo presuntamente la sustancia referida, que fue ingerida por la mujer, provocándole desvanecimiento, desorientación y perdida de conciencia parcial, efectos que se pusieron de manifiesto principalmente cuando ella salió al exterior del establecimiento.

El acusado, con el ánimo referido y aprovechándose de tal estado, y tras conducir a la víctima a un lugar apartado próximo al establecimiento, le acarició la cara, le besó la cara, el cuello y los pechos y metió sus dedos en su cavidad vaginal. Finalmente, la agredida perdió totalmente la consciencia y cayó desplomada al suelo, volviéndola a recobrar al día siguiente en una habitación de hotel sito en la misma localidad. A consecuencia de tales hechos la anterior sufrió daños psicológicos.

Otro caso

Otro de los casos ocurrió a principios del mes de abril de 2023, cuando una segunda mujer entró en contacto con el acusado, quien le dijo que tenía un trabajo en el citado establecimiento propiedad del sujeto. La misma acordó inicialmente con el acusado desplazarse hasta la localidad de Mesón do Vento para realizar trabajos de limpieza en el mencionado club. Entre el 1 de abril y el 6 de abril de 2023 el acusado le convenció a la anterior para que, en lugar del trabajo inicialmente ofrecido, ejerciese la prostitución, debido a las cantidades que el mismo le manifestaba que podría llegar a cobrar. El 6 de abril de 2023, el encausado, después de haber invitado a la anterior mujer a cenar e insistir en que bebiese vino, le dijo que se bebiese un chupito de alcohol, rechazándolo inicialmente. No obstante, ante la insistencia del acusado, aceptó.

Fue por ello que el acusado, tras introducir en la bebida alcohólica la sustancias referida, se la entregó a la anterior, quien la ingirió con la bebida. En escaso tiempo, la chica sufrió los efectos de la sustancia ya referidos (desorientación con perdida progresiva de conciencia), lo cual fue aprovechado por el acusado para conducirla a una habitación, en donde con ánimo libidinoso la tumbó en la cama, y la penetró, la menos una vez, vaginalmente, llegando a eyacular en su cavidad vaginal.

El acusado, aprovechando que la mujer no podía abandonar el club ante la total dependencia económica del acusado, se introdujo en su habitación con igual ánimo, para mantener relaciones sexuales, algo que la agredida rechazó, pero sin éxito, ya que el hombre se tumbó encima de ella, penetrándola vaginalmente- Por ello, sufrió daños psicológicos cuya extensión no ha podido ser determinada en el presente procedimiento, si bien en ningún caso de gravedad inferior a los padecidos por la anterior víctima.

Menos de 18 años

Y por último, una tercera mujer, menor de edad (por haber nacido el 27/10/2005), contactó en los primeros días del mes de abril de 2023 con el acusado, al ofrecer éste en la referida página web una oferta de trabajo para camareras, llegando a acordar con el acusado empezar a trabajar para él como camarera en el mencionado club el 08/04/2023. A tal efecto se desplazó al mencionado club en la fecha indicada, en donde trabajó sirviendo consumiciones hasta las 03.00 horas del día 09/04/2023.

A partir de tal momento el individuo, encontrándose en el club, comenzó a invitarla a diversas consumiciones alcohólicas, en las cuales, con el ánimo referido, introdujo la sustancias referida. Fue por ello que la camarera, tras ingerir la bebida con la sustancia, comenzó a sentirse mareada, perdiendo la consciencia, primero parcialmente, y posteriormente totalmente, llegando a recobrarla en determinados momentos durante la noche y mañana del 09/04/2023. Durante la noche del 09/04/2023 y la mañana del indicado día el acusado, con intención libidinosa, aprovechando el estado de la víctima y con pleno conocimiento de su condición de menor, la penetró vaginalmente, tras tumbarla en una mesa de billar ubicada en la sala principal del establecimiento; posteriormente la desplazó a un cuarto anexo en donde también la penetró vaginalmente; finalmente, la llevó a un dormitorio del establecimiento en donde la penetró tanto anal como vaginalmente. A consecuencia la anterior sufrió daños psicológicos (lesión mental y sufrimiento emocional).

Además de órdenes de alejamiento, el sujeto al que se le atribuyen los hechos tendrá que resarcir a las tres víctimas con una cantidad conjunta de 250.000 euros, así como las costas.