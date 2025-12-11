LITERATURA
Reeditan, cen anos despois, a novela 'Buserana' do muxián Gonzalo López Abente
Será unha edición trilingüe: galego, castelán e inglés
A Fundación Gonzalo López Abente, de Muxía, presentará o domingo, 14 de decembro ás 18.00 horas, a reedición da novela Buserana (1925) do escritor muxián máis salientable.
Unha reedición en galego actual e tamén traducida ao castelán e inglés, coincidindo co centenario da súa publicación e coa finalidade de dar a coñecer esta pequena obra narrativa a un público máis amplo. A iniciativa da Fundación conta coa colaboración do Parador de Turismo Costa da Morte.
Da edición ao galego actual encargouse Suso Sambade Soneira; da tradución ao castelán Rosalía Sambade Vázquez e da tradución ao inglés Minia Bongiorno García.
Buserana, unha das catro narracións curtas de López Abente, "cumprirá deste xeito a función de divulgar a figura do noso escritor local máis emblemático e, ao mesmo tempo, difundir elementos singulares do noso patrimonio coma o conxunto histórico de Moraime, a lenda da Buserana ou a vila de Muxía", afirma o escritor e membro da Fundación, Xan Fernández.
A novela de López Abente está ambientada na parroquia de Moraime, coñecida pola súa igrexa románica e a casa reitoral. A obra desenvólvese ao redor da festa de San Xián, patrón da parroquia, evento que se celebra o 7 de xaneiro, onde o irmán do protagonista era párroco.
A breve obra narrativa, de corte costumista tradicional, narra a lenda da Buserana, contada por Álvaro, un don Xoán mozo universitario que visita ao irmán pola festa e pretende namorar a Andrea, filla da criada do seu irmán Eduardo, unha fermosa e inxenua moza.
"Este namoramento irresistible e irresponsable, contado cunha estética modernista, traerá consigo consecuencias case tráxicas e sobre todo inesperadas", subliña Fernández Carrera.
"O narrador-protagonista descríbenos cunha delicadeza impresionista os personaxes tanto señoriais como populares en relación coa festa do patrón á saída da misa, así como no xantar farturento que ofrece o párroco ás amizades e autoridades do concello. Tamén nos narra da mesma forma delicada e chea de matices líricos os vínculos que mantén coa veciñanza da vila onde nacera e a chegada das embarcacións mariñeiras ao porto muxián", afirma Xan Fernández.
