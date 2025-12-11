CARBALLO
A USC crea quince recursos didácticos adaptados para usuarios de Aspaber
Combinan innovación, inclusión e aprendizaxe experimental
Alumnos dos graos de Pedagoxía e Maxisterio en Educación e Infantil e Primaria da Universidade de Santiago presentaron e entregaron a Aspaber, de Carballo, máis de 15 recursos didácticos adaptados.
A iniciativa enmárcase no programa de colaboración que Aspaber e a USC manteñen dende hai varios anos a través das ApS (Aprendizaxe e Servizo). Trátase dunha experiencia educativa que combina innovación, inclusión e aprendizaxe experimental.
No acto, celebrado nas instalación da asociación na Brea, participaron o alcalde de Carballo, Daniel Pérez; a concelleira de Servizos Sociais, Maica Ures; profesores da Facultade de Ciencias da Educación da USC; representantes do CRA Ponte da Pedra; alumnado de Maxisterio e Pedagoxía da USC; membros da xunta directiva e usuarios e usuarias de Aspaber.
Todas eles valoraron moi positivamente esta experiencia, por ser "unha ferramenta que aborda as necesidades reais das persoas ó mesmo tempo que favorece unha mellor formación académica a través de diseños universais adaptados", subliñan desde Aspaber.
O material presentado está orientado a todos os usuarios e usuarias de Aspaber e ao alumnado do CRA Ponte da Pedra, con especial atención ás persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA). Estes recursos centranse en aspectos como as emocións, as rutinas diarias das persoas ou como abordar consultas médicas específicas, entre otras temáticas.
