Más de 300 kilos de marihuana: así crecía la macroplantación descubierta en Ames

Situada en plena aldea de Costoia, en Ames, muy cerca de otras viviendas, pero oculta a la vista gracias a un muro de piedra y una densa maleza que evidenciaba su estado de abandono, aunque en su interior cobijaba una macroplantación de marihuana. Así es la vivienda en la que la Guardia Civil ha descubierto cerca de 3.000 plantas de cannabis. Es la mayor operación de este tipo desarrollada en lo que va de año en Galicia.

Guardia Civil

En el operativo, denominado Yacosta 13 y tutelado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, los agentes del cuartel de Milladoiro detuvieron a un hombre, al que se acusa de un presunto delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

En el interior de la casa los agentes encontraron cuatro salas repletas de plantas de cannabis que crecían al calor de un completo sistema de iluminación, calefacción, ventilación y riego. Además de los aparatos eléctricos, que se conectaban a la red de manera ilegal a través de una maraña de cables y sin el correspondiente aparato contador, todas las paredes de la vivienda estaban recubiertas por un aislante térmico de aluminio con el propósito de incrementar el efecto invernadero y favorecer el crecimiento y la producción de las plantas.

En total, los agentes se incautaron de 2.862 plantas de cannabis, que, tras ser trituradas y pesadas, equivalen a 307 kilos de droga. También decomisaron 219 dispositivos de iluminación, 55 ventiladores-calefactores, 62 reguladores de potencia, 19 bidones de fertilizante líquido, un deshumidificador y un vehículo.

La colaboración ciudadana fue esencial

Las pesquisas comenzaron después de que los agentes tuvieran conocimiento de que en la zona existía una plantación de marihuana. Según destaca la propia Guardia Civil, la colaboración ciudadana fue esencial para culminar con éxito el operativo, ya que aportó información «relevante» para dar con la vivienda.

«Últimamente non se veía movimiento en la casa, que lleva años abandonada, aunque el hijo de los antiguos propietarios, ya fallecidos, sí que venía antes de vez en cuando, incluso acompañado de su familia», señala a este diario un vecino de Costoia, que se percató de las labores de vigilancia realizadas por la Guardia Civil en la zona. Ayer, tras hacerse público el operativo policial, la verja de la vivienda permanecía abierta de par en par sin que nada revelase lo que hasta unos días antes se cultivaba en su interior.

Segundo golpe policial en un mes en el área de Santiago

La operación desarrollada en la localidad amesana de Costoia se produce aproximadamente un mes después del operativo llevado a cabo conjuntamente entre la Guardia Civil de Santiago y de Sigüeiro que permitió desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana. Los agentes detuvieron a seis personas, vecinas de Ames, Negreira, Cambados y Vilagarcía de Arousa, y se incautaron de más de 1.500 plantas de cannabis en dos naves de Oroso y O Pino.

En este caso, las investigaciones de la denominada operación Smell, tutelada por el Juzgado de Arzúa, comenzaron después de que los agentes detectasen consumos irregulares de electricidad en ambos municipios. Las pesquisas llevaron a la Guardia Civil hasta la nave de Oroso, donde sorprendieron a un hombre que portaba dos semilleros con 132 plantas de marihuana. Dentro, encontraron 800 plantas más y 430 gramos de marihuana seca y preparada para su distribución.

A continuación, los agentes se trasladaron hasta la nave situada en O Pino. Allí localizaron otra plantación de 573 plantas de cannabis con características similares a la encontrada en Oroso y 96 gramos de marihuana seca lista para su venta. En los domicilios de varios de los detenidos, en Negreira y Cambados, se hallaron 13 kilos de marihuana envasada al vacío, 29.000 euros en efectivo y cuatro vehículos que supuestamente eran empleados para transportar y distribuir la droga.