SUCESO
Atracan, amordazan y roban a un matrimonio de octogenarios en Carballo
Está activo un dispositivo para localizar a los cinco atracadores
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo investiga y activó un dispositivo para tratar de localizar a un grupo de cinco hombres que esta mañana atracaron, amordazaron y robaron a un matrimonio de octogenarios en su vivienda de la calle Vázquez de Parga.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las 9.00 horas y, al parecer, los atracadores, cubiertos con pasamontañas, esperaron a sus víctimas en las escaleras del quinto piso y, cuando el hombre, salió de su vivienda lo asaltaron y amenazaron con una pistola y lo golpearon. Después, accedieron al interior del inmueble y agredieron también a su esposa y los amordazaron con bridas.
Tras conseguir un importante botín de dinero en efectivo (todavía por cuantificar) y también joyas, los atracadores emprendieron la huida. Tanto el hombre como la mujer tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para ser atendidos por las heridas que sufrieron.
Todo apunta a que los atracadores llevaban un tiempo controlando a las víctimas y que podrían conocer sus hábitos diarios, por lo que esperaron a que saliesen de casa para perpetrar el asalto.
- El regreso navideño más esperado en Santiago: un festival urbano con feria, foodtrucks, conciertos y más sorpresas
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- La USC confirma todas las candidaturas a rectora excepto la de Alba Nogueira: "É unha cuestión formalista"
- La Guardia Civil localiza 3.000 plantas de marihuana en Ames: la mayor plantación desmantelada este año en Galicia
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Raxoi evalúa el proyecto para el nuevo barrio de Mallou y ve «cosas a mejorar»
- El desaparecido en Muxía vino a Costa da Morte a depositar en el mar las cenizas de su esposa