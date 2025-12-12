Atracan, amordazan y roban a un matrimonio de octogenarios en Carballo

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Carballo investiga y activó un dispositivo para tratar de localizar a un grupo de cinco hombres que esta mañana atracaron, amordazaron y robaron a un matrimonio de octogenarios en su vivienda de la calle Vázquez de Parga.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 9.00 horas y, al parecer, los atracadores, cubiertos con pasamontañas, esperaron a sus víctimas en las escaleras del quinto piso y, cuando el hombre, salió de su vivienda lo asaltaron y amenazaron con una pistola y lo golpearon. Después, accedieron al interior del inmueble y agredieron también a su esposa y los amordazaron con bridas.

Tras conseguir un importante botín de dinero en efectivo (todavía por cuantificar) y también joyas, los atracadores emprendieron la huida. Tanto el hombre como la mujer tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario para ser atendidos por las heridas que sufrieron.

Todo apunta a que los atracadores llevaban un tiempo controlando a las víctimas y que podrían conocer sus hábitos diarios, por lo que esperaron a que saliesen de casa para perpetrar el asalto.