OPERATIVO
Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
Guardia Civil y Policía Local reanudaron esta mañana la búsqueda
La Guardia Civil y la Policía Local reanudaron esta mañana la búsqueda del vecino de Madrid que desapareció en Muxía el pasado martes. Por la tarde, se sumarán al dispositivo los voluntarios de Protección Civil.
Están a la espera también de la llegada de una familiar del desaparecido, que traerá una llave del vehículo, que fue localizado en el entorno de la playa de Os Muíños, para poder inspeccionarlo, según confirmó la Guardia Civil
El hombre, de unos sesenta años, se desplazó a la villa de la Barca hace varios días con la intención de depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años.
El dispositivo de búsqueda se activó ayer, y se desarrolló por tierra, mar y aire, sin que, por el momento, se localizase pista alguna. "Rastrearon toda a zona costeira, dende a praia dos Muíños ata Chorente e tamén polo lado norte ata Merexo, pero non se localizou nada", afirmó la teniente de alcalde, Sandra Vilela.
Tampoco localizaron nada que pudiese aportar pistas sobre su paradero en el apartamento en el que se había alojado.
