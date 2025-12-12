Gazafellos do Val convoca desde Negreira un certamen de música juvenil
Los premios incluirán grabación de temas en estudio, videoclip y 150 euros para el tercero
La fase final se celebrará en directo el 11 de abril de 2026 en la capital de Barcala
La asociación Gazafellos do Val convoca el II Certame de música xuvenil NovaNicra 2025-2026, dirigido a bandas y solistas de hasta 22 años. La entidad tiene su sede en la avenida das Brañas de Negreira, y los interesados pueden anotarse aportando copia de sus dni, autorización si son menores, una maqueta y la hoja de anotación por email (gazafellosdoval@gmail.com).
El primer premio consistirá en la grabación de un tema en estudio más un videoclip; el segundo, en la grabación de un tema en estudio, mientras que el tercero será en metálico: 150 euros.
Los interesados en sumarse pueden anotarse hasta el 20 de marzo de 2026, y la fase final se celebrará en directo el 11 de abril de 2026, en Negreira. A ella concurrirán las cinco mejores bandas que opten al certamen.
