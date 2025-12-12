Gazafellos do Val convoca desde Negreira un certamen de música juvenil

La asociación Gazafellos do Val convoca el II Certame de música xuvenil NovaNicra 2025-2026, dirigido a bandas y solistas de hasta 22 años. La entidad tiene su sede en la avenida das Brañas de Negreira, y los interesados pueden anotarse aportando copia de sus dni, autorización si son menores, una maqueta y la hoja de anotación por email (gazafellosdoval@gmail.com).

El primer premio consistirá en la grabación de un tema en estudio más un videoclip; el segundo, en la grabación de un tema en estudio, mientras que el tercero será en metálico: 150 euros.

Los interesados en sumarse pueden anotarse hasta el 20 de marzo de 2026, y la fase final se celebrará en directo el 11 de abril de 2026, en Negreira. A ella concurrirán las cinco mejores bandas que opten al certamen.