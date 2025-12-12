Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pepe: nueve libros tras jubilarse en el Concello de Negreira

Su novena novela, 'Historias de un barcaleseiro', aborda cuentos e historias verídicas de la zona

En otra de sus obras identifica a un soldado negreirés que ya cita Ernest Hemingway en su obra

José Rodríguez Gómez, Pepe da Vella, autor de 'Historias de un barcaleseiro'

José Rodríguez Gómez, Pepe da Vella, autor de 'Historias de un barcaleseiro' / Pepe

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

El funcionario jubilado de Negreira José Rodríguez Gómez, Pepe da Vella-Santiaguiño, (16-06-1949), acaba de publicar su novela obra, titulada 'Historias de un barcaleseiro', un variopinto libro de cuentos e historias verídicas de la capital de Barcala, "de fácil lectura, eso espero, que da fin a mi pequeña producción literaria", aporta Rodríguez.

Pepe da Vella también es autor de 'El honor es mi divisa. La Guardia Civil en Negreira' de historia local; 'Envidia y otros cuentos', publicado también en Argentina; 'Soldados de Negreira', historia local de todos los participantes del término municipal en la guerra del 1936-39, en la que aparece el nombre del combatiente que cita Ernest Hemingway en su novela 'Por quien doblan las campanas'; 'Barrigas y otros cuentos', dedicado a su gato atigrado-no mascota que les hace compañía, "dueño, amo y señor de todas las caricias y mimos que la familia le da y prodiga a diario y que tanto le gustan y que dado su natural instinto y condición es capaz de compartir", recuerda.

Pero, igualmente, ha escrito 'Historias de la 403', tras estar como acompañante familiar de una hermana en el Hospital Clínico de Santiago durante 8 meses, aprovechando para poner todas las cartas al director en diversos medios periodísticos, bien con su nombre o el de Un Barcaleseiro; 'Cotián e uns poemas', un libro en colaboración con el poeta y pensador José Manuel Manteiga García en gallego, que consta de dos novelas y unos poemas de este. 'Tras el balón en Negreira; a patadas y caricias', obra que, a modo de memoria histórica, sintetiza la historia balompédica de la S.D. Negreira, Veteranos, A.D.N. Nicrariense y C.F. Agrón, amén del recién creado equipo de petanca, "donde se cuentan, aparte de crónicas deportivas, anécdotas e historial deportivo varios jugadores.

Y, por último, 'Negreira; historias de un paseo', recopilación del trabajo de los copiadores oficiales de la vida administrativa desde 1902 a 1942 en Negreira, fecha de la desaparición de estos amanuenses por la llegada de la máquina de escribir a las dependencias municipales.

