Pepe: nueve libros tras jubilarse en el Concello de Negreira

El funcionario jubilado de Negreira José Rodríguez Gómez, Pepe da Vella-Santiaguiño, (16-06-1949), acaba de publicar su novela obra, titulada 'Historias de un barcaleseiro', un variopinto libro de cuentos e historias verídicas de la capital de Barcala, "de fácil lectura, eso espero, que da fin a mi pequeña producción literaria", aporta Rodríguez.

Pepe da Vella también es autor de 'El honor es mi divisa. La Guardia Civil en Negreira' de historia local; 'Envidia y otros cuentos', publicado también en Argentina; 'Soldados de Negreira', historia local de todos los participantes del término municipal en la guerra del 1936-39, en la que aparece el nombre del combatiente que cita Ernest Hemingway en su novela 'Por quien doblan las campanas'; 'Barrigas y otros cuentos', dedicado a su gato atigrado-no mascota que les hace compañía, "dueño, amo y señor de todas las caricias y mimos que la familia le da y prodiga a diario y que tanto le gustan y que dado su natural instinto y condición es capaz de compartir", recuerda.

Pero, igualmente, ha escrito 'Historias de la 403', tras estar como acompañante familiar de una hermana en el Hospital Clínico de Santiago durante 8 meses, aprovechando para poner todas las cartas al director en diversos medios periodísticos, bien con su nombre o el de Un Barcaleseiro; 'Cotián e uns poemas', un libro en colaboración con el poeta y pensador José Manuel Manteiga García en gallego, que consta de dos novelas y unos poemas de este. 'Tras el balón en Negreira; a patadas y caricias', obra que, a modo de memoria histórica, sintetiza la historia balompédica de la S.D. Negreira, Veteranos, A.D.N. Nicrariense y C.F. Agrón, amén del recién creado equipo de petanca, "donde se cuentan, aparte de crónicas deportivas, anécdotas e historial deportivo varios jugadores.

Y, por último, 'Negreira; historias de un paseo', recopilación del trabajo de los copiadores oficiales de la vida administrativa desde 1902 a 1942 en Negreira, fecha de la desaparición de estos amanuenses por la llegada de la máquina de escribir a las dependencias municipales.