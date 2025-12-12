Los vehículos implicados en el accidente mortal de Arzúa no pudieron usar una autovía que debería estar terminada

Dos personas perdieron la vida en un accidente de tráfico que tuvo como marco Arzúa. Ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera nacional N-547, tras una colisión frontal entre un coche contra un camión. Precisamente, las dos víctimas eran las ocupantes del primer automóvil. Los fallecidos son un hombre, iniciales A.M.C, y una mujer, J.B.S., ambos de 72 años. Por su parte, el conductor del vehículo articulado también resultó herido. Y posiblemente de haberse acabado las obras de la autovía A-54 a Lugo en plazo, podría haberse evitado el siniestro.

El 112 recibió aviso del siniestro a las 10.54 horas, desplazándose medios sanitarios del 061, Tráfico, Policía Local y Bombeiros de Arzúa. Las pruebas de alcohol y droga practicadas resultaron negativas. También se movilizó el helicóptero del 061, dos ambulancias de soporte vital y el equipo sanitario de atención primaria.

El turismo y el camión que colisionaron en arzúa, en la N-547 / TVG

El suceso tuvo lugar muy cerca del enlace con la autovía (aún inconclusa), según la Guardia Civil, y su aparatosidad obligó a regular el tráfico, ocasionando retenciones. Ambas víctimas tenían la nacionalidad española, si bien parece que no eran gallegos.

Ocurrió a la altura del lugar de A Curiscada (parroquia de Burres), y la Guardia Civil declaraba en el lugar de los hechos que posiblemente el accidente se debiera a que el turismo de los septuagenarios invadiera el carril contrario, ya fuera por un despiste o bien por la forma de tomar la curva donde ocurrieron los hechos. Un testigo, el conductor de un autobús, asegura además que vio el coche circulando por el carril contrario. Desde Tráfico esperan a que el resultado de las pruebas periciales y sobre el terreno determinen la causa última de la violenta colisión frontal.

Urgen la conclusión de la A-54

Posiblemente nunca se sepa si las obras de conclusión de la autovía Santiago-Lugo A-54 (precisamente, falta el tramo entre Arzúa y Melide) podrían haber evitado este siniestro si hubiera sido empleada por los conductores de ambos vehículos implicados, en lugar de una carretera nacional con fuertes curvas. Pero lo que sí es seguro es que si circularan por los futuros cuatro carriles, separados por la pertinente mediana, no se habría podido producir un accidente de esta magnitud y violencia, salvo error o fatalidad.

Y es que desde el Ministerio de Transportes daban por cierto que los trabajos de la A-54 estarían terminados este mismo año, y además lo refrendaban hace no demasiado tiempo (en pleno mes de julio). Pero todo parece indicar que no será hasta 2026, si hay suerte, cuando esté operativa la demandada autovía entre provincias.

Entre los retrasos que marcaron las obras destaca, tal como sacó a la luz este diario, la construcción de un viaducto que obligó a desplazar de forma permanente un río en Arzúa (concretamente, el Ladrón) para poder asentar la cimentación de una escollera.

A su vez, los alcaldes de Arzúa y Melide solicitaban hace unas semanas datos concretos, trasladando el melidense José Manuel Pérez que solo hay algún runrún: «Teño entendido que agora o remate será en abril, pero iso é un rumor. A min non tiveron a deferencia de dicirme nada», dice. Y añade que «cada vez hai máis tráfico».