Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
Murieron los ocupantes del segundo vehículo, el turismo
La colisión frontal fue en el km 67 de la carretera N-547
Dos personas perdieron la vida en un accidente de tráfico que tuvo como marco Arzúa. Ocurrió en el kilómetro 67 de la carretera nacional N-547, tras una colisión frontal entre un camión y un coche. Precisamente, las dos víctimas eran las ocupantes del segundo vehículo. Los fallecidos son un hombre, iniciales A.M.C, y una mujer, J.B.S., ambos de 72 años.
El 112 recibió aviso del siniestro a las 10.54 horas, desplazándose medios sanitarios del 061, Tráfico, Policía Local y Bombeiros de Arzúa. Las pruebas de alcohol y droga practicadas resultaron negativas. También se movilizó el helicóptero del 061, dos ambulancias de soporte vital y el equipo sanitario de atención primaria.
El suceso ocurrió muy cerca del enlace con la autovía (aún inconclusa), según la Guardia Civil, y su aparatosidad obligó a regular el tráfico, ocasionando retenciones. Ambas víctimas eran de nacionalidad española
