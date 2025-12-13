NADAL
Aguiño inaugura un Belén cun cento de figuras
As novidades: unha muller escorrentando un rato, un alfareiro e un carniceiro
Redacción
Pastores, labradores, artesáns, os Reis Magos seguindo a estrela de Oriente... E, por suposto, o Nacemento. A parroquia ribeirense de Aguiño inaugurou o seu Belén municipal, composto por un cento de figuras, 75 delas mecanizadas. Ademais, con tres novidades: unha muller escorrentando un rato, un alfareiro e un carniceiro.
A cita congregou á veciñanza no adro da igrexa e procedeuse coa bendición do Nacemento. Durante o acto de apertura, a alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, destacou que "con este tipo de propostas tamén descentralizamos a actividade de Nadal da cidade para levala ás parroquias. A instalación deste Belén municipal en Aguiño xa se converteu en tradición ao longo destes últimos anos e non podía faltar a súa apertura por estas datas. É un pracer facer comunidade con este tipo de actos, alentando máis o espírito propio destas festas".
A rexedora tamén tivo palabras de agradecemento para Miguel Abraldes, quen cedeu as pezas, e para o equipo de carpintería da Unidade de Condutas Aditivas (UCA) pola montaxe, representado alí por Manolo Casais. A música da xornada chegou da man da Charanga Fanfarria Furruxa e tampouco faltou o chocolate con churros para pór o toque doce.
