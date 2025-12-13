EMPRESAS
BNI Salitre, de Costa da Morte, se consolida como número uno en España
Generó un volumen de negocio de 20 M€ en tres años
El grupo de empresarios BNI Salitre de Costa da Morte se consolida como el número 1 de España por cuarto mes consecutivo.
Sus miembros participan en reuniones de trabajo todos los miércoles a las 6.30 horas en Vimianzo, y el pasado 15 de noviembre celebró su tercer aniversario en un acto que reunió a más de 150 personas y varios alcaldes de Costa da Morte, así como a la regidora vimiancesa Mónica Rodríguez.
Salitre hace uso de la herramienta BNI para generar oportunidades de negocio a sus 46 miembros actuales. El equipo liderado actualmente por Juan Carlos Otero, de la empresa Ferdoba, es un referente a nivel nacional y ha despertado el interés de otros grupos de España.
Desde sus inicios generó un volumen de negocio de más de 20 millones de euros, de los cuales 7 M€ corresponden a este último año de trabajo.
Transparencia y compromiso
Las máximas de este equipo de trabajo son "la transparencia, el compromiso, la integridad y sobre todo tener ansia, todo ello unido al gran secreto que les hizo alcanzar el puesto actual: allá donde se va, ¡se va con todo!", destacan.
Como en todo grupo de BNI solo se permite una empresa por sector, y se basa en que los que dan, reciban. "La idea es ofrecer, ayudar a los restantes miembros a generar negocio para, posteriormente, ver devuelto con creces el trabajo realizado", subrayan.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional
- El mayor mercado de moda vintage aterriza en Santiago: miles de prendas de ropa de marca a tan solo 9 euros