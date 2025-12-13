La central de bombeo de Meirama vuelve a evaluación ambiental al cambiar el proyecto

La modificación del proyecto presentado por Coventina Renovables para construir una central de bombeo conectada al lago de As Encrobas, entre Cerceda, Ordes y Carral, obligará a volver a someter la iniciativa al trámite de evaluación ambiental.... con el riesgo de que, en caso de resultar negativa, implicaría la extinción del derecho concesional. Los cambios incluyen no solo una balsa superior con mayor capacidad de la diseñada, sino que se desplace varios cientos de metros la obra de toma.

Así lo anuncia Augas de Galicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril y con la resolución del director de ese organismo autónimo de 20 de octubre de 2025. Como resultado del expediente incoado al efecto, se autorizó la modificación de las características de la concesión otorgada a Coventina para dicha instalación de un aprovechamiento hidroeléctrico en el Lago de Meirama, con destino a almacenamiento hidráulico de energía.

Reubicación

La modificación autorizada implica desplazar la obra de toma 325 metros hacia el este de su ubicación original, así como el redimensionamiento del depósito superior, incrementando su capacidad de almacenamiento. El resto de las infraestructuras del aprovechamiento, incluyendo el circuito hidráulico, túneles de acceso y subestación eléctrica, se adaptan a la nueva localización del depósito superior y de la obra de toma. El caudal máximo derivado y los niveles mínimos de explotación del lago permanecen inalterados respecto de la concesión otorgada.

Por este motivo, el proyecto deberá ser sometido al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental en cumplimiento de la legislación vigente. La concesión otorgada quedará condicionada al pronunciamiento ambiental resultado de la misma y, en el caso de que dicho procedimiento de evaluación ambiental resulte una evaluación negativo, esta circunstancia será causa de extinción del derecho concesional.

La central reversible implica la conexión entre dos balsas, el lago artificial ya existente –resultado de la clausura de la mina– y otra en cota superior, que se tendrá que construir e interconectar.

Así, en el futuro se contaría con dos aprovechamientos hidroeléctricos para turbinar y almacenar energía, con un presupuesto de ejecución material, al que según el proyecto hay que añadirle los gastos generales y beneficio industrial, de 411.389.549 euros.